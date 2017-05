Region Midtjylland i stor fare for ransomware-angreb: 5.000 computere kører stadig Windows XP

Annonce:



Annonce:

"Det er russisk roulette for at sige det ligeud."

Cirka 5.000 computere kører det forældede Windows XP-system i Region Midtjylland, og det er et kæmpe sikkerhedsproblem i kølvandet på WannaCry-ransomwaren.5.000 computere i Region Midtjylland kører stadig Windows XP.Det er computere, som hovedsageligt er i drift og med internetadgang på regionens hospitaler, og det udgør en kæmpe sikkerhedstrussel, særligt i forbindelse med de seneste WannaCry-angreb, der netop har angrebet hospitaler verden over.Det skriver Information efter en rundspørge hos de danske regioner.Sikkerhedsekspert fra CSIS, Peter Kruse, fortæller til Information, at det er mere held end forstand, at danske hospitaler ikke er blevet ramt af WannaCry-angrebet."Jeg havde mistanke om, at den var helt gal, men de her tal gør mine bekymringer større," udtaler Peter Kruse.I samme rundspørge oplyser Region Nordsjælland, at man har 100 computere med Windows XP og Region Sjælland har 113 computere med XP.I Region Syddanmark har under 100 computere (alle offline), og Region Hovedstaden har 630 XP-computere, som er i færd med at blive udfaset.WannaCry-ransomwaren har ramt over 200.000 computere verden over, og bliver beskrevet om en af de mest omfangsrige og alvorlige ransomware-angreb nogensinde. Ransomwaren spredes som en orm og krypterer filer på ofrenes drev, hvorefter der skal betales 300 dollars i bitcoin som løsesum.Særligt det 16 år gamle styresystem XP er udsat, da styresystemet ikke modtager månedtlige opdateringer fra Microsoft, med mindre man betaler for det.