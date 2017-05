EU kan ikke stoppe prisstigninger hos teleudbyderne efter roaming-aftale

EU kan ikke stoppe teleselskaberne fra at hæve priserne på deres abonnementer på baggrund af de nye roaming-regler.

Fra den 15. juni må det ikke længere være dyrere at bruge telefonen i Tyskland, Frankrig eller Portugal end i Danmark.Det er resultatet af strengere roaming-krav fra EU , men det har ført til generelt dyrere mobilregninger hos en lang række danske teleselskaber, hvilket ikke var intentionen.EU kan dog ikke gøre noget ved det før om to år, når aftalen skal evalueres.Det udtaler flere eksperter i EU-kommisionen til business.dk "Det var klart ikke meningen, at priserne skulle stige. Vi mener ikke, at roaming kan bruges som en undskyldning for at hæve priserne derhjemme. Men der er masser af muligheder for kunderne til at forholde sig til prisstigningerne, og det er muligt for den nationale telereguleringsmyndighed at gribe ind og regulere priserne," siger eksperterne, som ønsker at være anonyme overfor Business.dk.Mens EU har gjort det ulovligt at tage mere for at bruge telefonen i udlandet, er det fuldt lovligt blot at hæve priserne over en bred kam.Engros-priserne mellem teleselskaberne, cirka 57 kroner per gigabyte, er ikke blevet sænket tilstrækkeligt, mener de danske teleselskaber, og derfor hæves prisen på abonnementerne.Andre teleudbydere begrænser fuldstændigt adgangen til roaming på de billigste abonnementer.Ifølge de danske teleselskaber er 80 procent af deres roaming danskere, der rejser til udlandet, imens kun 20 procent er udenlandske turister i Danmark.