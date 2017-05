Dansk it-gigant vinder terræn i Nordamerika: Omsætningen vokser hastigt

Der er fart over feltet hos Simcorp, der indtil videre indfrier virksomhedens egne forventninger om vild vækst og udlandseventyr.

Direktør Klaus Holses plan om tocifrede vækstrater og fremgang på de udenlandske markeder ser ud til at gå, som den skal. Det viser Simcorps regnskab for første kvartal.

Simcorps regnskab for første kvartal, der netop er blevet offentliggjort, viser nemlig fremgang hele vejen rundt.



Omsætningen buldrer frem med hele 19,3 procent, og det vækker tilfredshed på direktionsgangen.





"Første kvartal var et solidt kvartal for

. Vi er tilfredse med at kunne sige velkommen til en ny kunde på det vigtige amerikanske marked, og vi er tilfredse med vores øgede forretning med eksisterende kunder," udtaler Klaus Holse i regnskabet.



Holder kursen

Ved årets udgang udstak Simcorp visionen for 2017. Virksomheden, der leverer software til den finansielle sektor, sigter efter tocifrede vækstrater på mellem 7 til 12 procent og en øget gennemslagskraft på blandt andet det amerikanske marked.



Den strategi ser ud til at lykkes. I årets første tre måneder ligger omsætningsvæksten på 19,3 procent, hvilket flugter fint med planen.



Ligeledes har man i følge regnskabet for første kvartal formået at underskrive en aftale med en ny kunde på det vigtige marked i Nordamerika.



Det er da også medvirkende til, at virksomheden i sit regnskab for første kvartal understreger, at forventningerne til året står ved magt.





Fra domicilet på Islands Brygge kan administrerende direktør hos Simcorp, Klaus Holse, se virksomhedens vækstvision blive til virkelighed.Simcorp