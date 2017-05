Boom i avanceret streaming-hardware: Nu kommer 4K-enhederne buldrende

Streaming-hardware, der understøtter 4K og UltraHD, er for alvor på vej ind i dagligstuerne sammen med nye streaming-tjenester, der leverer indhold i tårnhøj opløsning.

Forbrugere verden over har over de senere år for alvor fået smag for streaming som et interessant alternativ til traditionelt tv.Antallet af streaming-tjenester er skudt i vejret, og det samme er opløsningen, som indholdet leveres i.Det smitter også af på den hardware, der sikrer, at streaming-indholdet kan afvikles i dagligstuen.I en ny markedsanalyse skriver ABI Research, at der i 2022 vil blive sendt 56 millioner streaming-adaptere på markedet, og at alle de enheder, der kommer ud på markedet i Nordamerika og i Europa, vil være 4K-enheder.Vi har tidligere testet Googles nyeste Chromecast, der kan streame indhold i 4K-opløsning. Læs om det her Udviklingen mod 4K er allerede i gang nu, hvor de dyreste løsninger understøtter denne opløsning.I 2017 er 24 procent af de streaming-enheder, der sendes på markedet i Europa, i stand til at afvikle 4K-indhold, og i Nordamerika er det hele 35 procent, der kan det.Når udbredelsen af 4K-fjernsyn samtidig får fart på, vil markedet for indhold i de tårnhøje opløsninger også boome.Blandt andet fordi den ekstra høje opløsning repræsenterer nye indtægtsmuligheder for indholdproducenterne, der eksempelvis kan kræve en ekstra høj pris for at udleje en film i 4K.Alt dette vil sætte yderligere fart på markedet for 4K-hardware, skriver ABI Research.