Medie: Apple vil annoncere nye Macbook-computere om to uger

Ifølge Bloomberg er Apple på vej med nye Macbook-computere med opdateret hardware

Apples Macbook 12 er tynd og let, men bliver af mange kaldt for svag.

Apple har planlagt at opdatere hele sin Macbook-linje til den årlige udviklerkonference i starten af juni.Det skriver Bloomberg via kilder hos Apple.Ifølge Bloomberg vil opdateringen byde på Kaby Lake-processorer til Macbook Pro'en, ligesom Apple også arbejder på en hurtigere version af sin lille Macbook 12.Apple skulle også være på vej med en opdateret version af sin Macbook Air-computer, da computeren, som er Apples billigste, stadig sælger overraskende godt, ifølge Bloombergs kilder.Ingen af de opdaterede modeller vil få nyt design eller andre æstetiske ændringer. Selv en potentiel ny Macbook Air vil stadig beholde det gamle design samt den gamle skærm i en relativ lav opløsning.Macbook Air har ikke skiftet udseende siden lanceringen for syv år siden.Apples Macbook-forretning har kun genereret 11 procent af Apples samlede omsætning, og det er hovedsageligt de loyale Mac-brugere, der har købt de nye Macbook Pro'er, der udkom i efteråret 2016.Men allerede ved lancering var Macbook Pro'ens processor og indbyggede grafikkort forældet i forhold til konkurrerende produkter, hvilket har afholdt nogle fra at købe en ny Pro.En opdatering af Apples Macbooks kommer i kølvandet på Microsofts lancering af Surface Laptop, som ifølge Microsoft skulle være 50 procent hurtigere end Apples Macbook Pro 13, men til en lavere pris - netop fordi Microsoft har valgt at benytte de nyeste af Intels processorer.Sidst Apple introducerede nye computere ved sin udviklerkonference var i 2013, hvor Macbook Pro og en ny Macbook Air blev lanceret.