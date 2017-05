AMD klar med 16-kernet superprocessor til forbrugerne: Så vild bliver den

AMD har annonceret endnu en Ryzen-processor, og den vil slå benene væk under selv de mest krævende.

Processor-krigen mellem AMD og Intel er på sit højeste, og nu indsætter AMD det helt tunge skyts.AMD har annonceret endnu en processor i sin forbrugerorienterede Ryzen-serie kaldet Threadripper med 16 kerner og 32 threads.Ja du læste rigtigt: 16 kerner. I en forbruger-processor.Det er en processor i den absolutte topklasse og var egentligt ikke forventet at blive annonceret før Computex-messen i starten af juni.Men på grund af nye rygter om Intels måske-kommende i9-processor med 12 kerner, har AMD altså løftet sløret før tid.Dog er det endnu sparsomt med detaljer om det nye 16-kernede bæst, men AMD fortæller, at Threadripper er rettet mod de absolut mest krævende forbrugere, gamere og entusiaster.Den nye Threadripper vil uden tvivl være et løft til brugere, der udfører tunge, multi-threaded opgaver såsom video- og billedredigering, og i visse spil kan den også give en effekt - særligt hvis du er streamer og trækker på processorens kræfter.De fleste spil kan dog knap nok gøre brug af mere end to kerner i de nuværende processorer, så Threadripper kan meget vel blive "overkill."Derudover ved vi endnu ikke mere om Threadripper, men AMD forventes at snakke mere om Threadripper til Computex-messen i Taipei til juni.Intels måske-kommende i9-processor rygtes til at have 12 kerner/hyper-threading bygget på Intels Skylake-familie, og som vil slå Intels nuværende 10-kernede i7-6950X-processor.Et lækket eksempel på en af Intels kommende i9-processorer er Core i9-7900X: 10C/20T, 3.3GHz/4.3GHz, 13.75MB cache, 140W, 44 PCIe-baner, ifølge PCgamer Hverken priser på Threadripper eller en potentiel Intel Core i9 er kendte. Intel sælger i øjeblikket sin i7-6950X for astronomiske 13.500 kroner, men AMD overraskede positivt med prissætningen på sin Ryzen-processorer.