Mogens Elsberg på vej væk fra Bluegarden efter blot halvandet år som direktør: "Jeg skal tænke over, hvad jeg skal i næste del af mit professionelle liv"

Interview: Direktør Mogens Elsberg vil forlade Buegarden, hvis fusionen mellem norske Visma og danske Bluegarden godkendes af konkurrencemyndighederne til sommer.

"Det er ikke et udtryk for, at jeg ikke ønsker at være en del af Visma. Nu ved jeg godt, at jeg gjorde det samme med E-conomic, så det kunne godt se sådan ud, men sådan er det ikke," Mogens Elsberg, direktør hos Bluegarden

Når sommeren går på held, er det uvist, hvad Mogens Elsberg foretager sig.Hvis konkurrence-myndighederne lader tomlen pege op i forhold til fusionen mellem Visma og Bluegarden, vil Mogens Elsberg, der i dag er direktør i Bluegarden, finde noget andet at beskæftige sig med.Han tiltrådte som direktør i Bluegarden i november 2015 og vil altså dermed i givet fald forlade posten blot godt halvandet år efter, han tiltrådte.Du kan læse om hans indtræden i selskabet her:"Når Konkurrencestyrelsen kommer med sin godkendelse, er jeg selvfølgelig med til overdragelsen og vil hjælpe i det omfang, der er behov for det, Men når det er sket, så har jeg betinget mig, at jeg kan forlade Visma," siger han til Computerworld."Det betyder, at jeg skal tænke over, hvad jeg skal i næste del af mit professionelle liv."Elsberg, der nu af anden omgang overdrager en virksomhed til norske Visma, står fast på, at hans exit ikke har det fjerneste med Visma at gøre.Da Visma i 2015 købte E-conomic, dengang med Mogens Elsberg i spidsen, for halvanden milliard kroner, var manøvren magen til.Bluegarden har nu to år senere med selvsamme Mogens Elsberg i spidsen kurs ind under Vismas vinger.Derfor kan Bluegarden-bossen godt se, at det ligner, at han for alt i verden ikke vil have noget med nordmændene at gøre.Sådan hænger det dog ikke sammen, siger han."Det er ikke et udtryk for, at jeg ikke ønsker at være en del af Visma. Nu ved jeg godt, at jeg gjorde det samme med e-conomic, så det kunne godt se sådan ud, men sådan er det ikke," siger han.Under forhandlingerne var nordmændene da heller ikke overraskede, da Mogens Elsberg spillede ud med forslaget om, at han ville trække stikket efter overdragelsen og bevæge sig videre i sit professionelle liv."Da vi indledte den her diskussion, var det ikke den store overraskelse for dem, fordi det var det samme sidste gang. Det var ikke et stort punkt. Vi brugte ikke mere end to minutter på det, for det var også det, Visma regnede med," slår Mogens Elsberg fast.Konkurrencemyndighederne behandler i øjeblikket fusionen mellem Visma og Bluegarden.Mogens Elsberg understreger, at han ikke aktivt er på jobjagt endnu. Han vil først have godkendelsen på plads.Derfor har han heller ikke sat sig for, hvad hans professionelle virke skal være på den anden side af sommerferien - hvis handlen altså går igennem."Det kan være en turn-around. Det kan være en virksomhed, der skal internationaliseres. Det kan også være noget bestyrelsesarbejde, men så skal det være noget, hvor man er mere aktivt involveret og ikke bare arbejder med formaliteter.""Men jeg har ikke gjort mig det klart endnu, hvad det nøjagtigt skal være."Veteranen med en fortid hos store selskaber som Microsoft, GN og senest som direktør for Bluegarden har dog klarhed over, hvad han mener at kunne bidrage til en virksomhed med."Jeg tror, at jeg forstår, hvordan dynamikken er i en teknologivirksomhed. Og jeg tror, at det, jeg har erfaringer med, er - sammen med de folk, der er i virksomheden - at bygge en strategi og samle det rigtige team af ledere, specialister og medarbejdere og eksekvere på det. Det er de ting, jeg har fået erfaringer med gennem min karriere. "Prognosen er på nuværende tidspunkt, at der kommer en afgørelse fra konkurrencemyndighederne omkring juli måned.Når det endeligt falder på plads, begynder Mogens Elsberg at planlægge fremtiden."Når jeg har hørt fra Konkurrencestyrelsen, sætter vi os sammen og beslutter i hvilket omfang, der er behov for min hjælp," siger han og løfter sløret for sine nuværende planer for sommeren:"Jeg skal til Frankrig. Jeg tror, at jeg tager fire uger afsted, hvis jeg kan. Nu må vi se, om jeg er fri der."