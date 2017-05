Windows XP-opgradering har stået på i årevis: Derfor kører danske hospitaler stadig med usikker software

Et forsinket offentligt it-projekt betyder, at flere tusinde computere på hospitaler i Region Midtjylland stadigvæk kører Windows XP. It-direktør føler sig fint sikret mod hackerangreb.

It-direktør Claus Kofoed fra Region Midtjylland.

Microsoft har helt ekstraordinært udsendt en opdatering til Windows XP, der ellers blev forældet for tre år siden. Det skyldes den meget omtalte ransomware WannaCry, der inficerer ikke-patchede Windows-systemer.

"Selvfølgelig skal vi væk fra XP. Og det kommer vi også."Claus Kofoed er it-direktør i Region Midtjylland, hvor man siden 2012 har forsøgt at udfase det nu for længst forældede Windows-system.Alligevel kører 5.000 computere i regionen stadig det usikre system, der ikke har fået regelmæssige sikkerhedsopdateringer siden november 2014, og det har således indtil videre taget syv år at migrere til Windows 7.Region Midtjylland oplyste tilbage i 2013, at man var godt i gang med at udfase Windows XP, men Computerworld kunne allerede i februar 2014 afsløre, at Region Midtjylland ikke kunne nå at udfase XP, før sikkerhedsopdateringerne stoppede.Og at det ville blive dyrt i skatteyder-betalt ekstra-support fra Microsoft.Dengang lovede it-direktøren, at den sidste XP-maskine ville være slukket ved årsskiftet 2015/2016, men halvandet år senere er det altså stadig langt fra tilfældet, selvom regionen forventer at være nede på 500 XP-maskiner i tredje kvartal af 2017."Det har det gjort, fordi vi har skullet implementere en ny it-platform til virtualisering. Det har taget længere tid end forventet, så den oprindelige plan holdt ikke."Jamen det er, hvor lang tid det tager at få implementeret den nye it-platform. Den oprindelige plan blev udskudt, men den plan, vi kører efter nu, holder.""Jeg kan ikke gå ind i de forskellige planer. Men hvis det er 5.000 XP-maskiner nu, så er vi nok nede på 4700, når jeg går hjem i dag. Det går rigtig stærkt."Microsoft har for nylig udsendt en nød-opdatering til XP, fordi systemets mange brugere er sårbare overfor ransomwaren WannaCry, der har hærget i mere end 150 lande.XP anses generelt for at være meget usikkert, men it-direktør Claus Kofoed ser alligevel ikke noget sikkerhedsproblem i, at hospitaler kører det uddaterede styresystem."Vi har installeret produkter fra McAfee, ligesom vi kører applikationskontrol, der gør, at brugerne ikke kan downloade eksekverbare filer. De foranstaltninger er vi tilfredse med.""Hvis denne type orm mod forventning skulle komme ind på vores netværk, så har vi værktøjer til at spore og fjerne den.""Ja, det regner vi bestemt med."Region Midtjylland kører i dag mere end fem gange så mange XP-maskiner som alle andre regioner tilsammen.