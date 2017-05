Nu begynder Googles store I/O-konference: Det kan du vente dig af nyheder

Onsdag aften dansk tid skyder Google sin årlige udviklerkonference i gang, og du kan forvente et hav af Android-nyheder. Få overblikket her.

Vi er kommet til Googles tur i rækken af årlige udviklerkonferencer fra de store it-giganter.Først var det Facebook, i sidste uge var det Microsoft og fra onsdag aften dansk tid er det Googles tur med kodegigantens I/O-konference.Her bliver det igen tid til at høre mere om den næste Android-version og om Googles mange andre tjenester og systemer.Ligesom de andre udviklerkonferencer er fokus på udviklernes muligheder, men der plejer alligevel altid at dryppe lidt nyheder af til de sultne forbrugere.Her er et udpluk af, hvad vi forventer at høre.Det er med garanti sikkert, at vi kommer til at se og høre mere til Googles næste version af Android, Android O, ligesom systemet formodentligt vil få sit endelige navn.Mange gætter på Android Oreo, ligesom Google tidligere har kaldt sin Android K-version for Android Kitkat.Google udsendte allerede en tidlig alfa/beta-version til udviklere tilbage i februar, som har vist små nyheder i form af et anderledes notifikationscenter og bedre in-app-video.Android O vil formodentligt også adressere Android som tablet-system med bedre multitasking og manglen på optimerede tablet-apps.Du kan også forvente at se mere til Android Auto, Googles Android-system til biler.Google lancerede sidste år sin Daydream-platform som en samlingsplads til VR-spil og film, hvor Samsung, HTC, Motorola, Asus og mange andre meldte sit samarbejde.Nu næsten et år senere findes der endnu kun to telefoner, som rent faktisk kan benytte Daydream: Google Pixel og Moto Z.Samsungs nyeste Galaxy S8 kan eksempelvis ikke, og hverken LG G6 eller HTC U 11 har en OLED-skærm, og kan derfor heller ikke bruges til Daydream.Derfor bliver det spændende at se, hvordan Google vil addressere manglen på partnerbidrag over for de udviklere, som Google gerne vil have til at udvikle VR-apps.Googles letvægtersystem til de batteribesparende og billige Chromebooks burde kunne afvikle Android-apps i dag, men funktionen er stadig ikke blevet rullet ud af sit beta-program.I dag benyttes Chrome OS af millioner af brugere verden over, og særligt uddannelsesinstitutioner er glade for systemet. Derfor bør vi også forvente nyheder omkring systemet.Det kan også være, at vi kommer til at høre mere til Fushia, et nyt styresystem, som Google leger med, men vi skal nok ikke regne med det.Google har for nyligt udsendt den store Android Wear 2.0-opdatering efter at have været udsat i over et halvt år, men vi bør komme til at se flere nye funktioner, som Google vil tilføje sin wearable-platform.Det er langt fra alle, der lader sig overbevise til at købe en håndledscomputer, og det kan producenterne godt mærke. Udbuddet af Android Wear-ure har det seneste år været mindre end tidligere.Google satser stort på hele IoT-verdenen sammen med sin Google Home-højttaler og Google Assistent. Det er en digital assistent gemt i enten højttaleren eller din telefon, som du kan bede om et hav handlinger.Flere medier skriver om potentielle partnerannonceringer, hvor Nvidia Spot skulle være et nyt produkt på vej. Det skulle være en lille mikrofon med indbygget Assistent, som kan sættes sammen med Nvidias spillekonsol, Nvidia Shield.Amazon er det selskab, der er længst fremme på hele markedet for kommerciel brug af kunstig intelligens i form as digitale assistenter, men også Microsoft har med sin Cortana og et samarbejde med højttaler-producenten Harmon Kardon produceret en højttaler med indbygget assistent.Og så er der alle de sjove, underlige og mærkelige ting. Google har haft tendens til at vise nogle af de mere underlige og interessante projekter frem ved sin udvikler-konference, og det samme kan vi nok regne med vil ske igen.Blandt andet blev Projekt Ara - Googles modulære telefon - præsenteret ved I/O-messen to år før, at selskabet igen droppede det , og det var også ved I/O sidste år, at Google fremviste trykfølsomt tøj. Et projekt som har ført til en bluetoothforbundet jakke i samarbejde med Levis.Du kan se mere fra Googles event via linket her eller følge med her på Computerworld.