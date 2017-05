Der er et gigantisk potentiale i danske it-virksomheder, som fuldstændigt bliver overset

ComputerViews: De 50 største dansk-etablerede it-successer har en samlet valuation på over 200 milliarder kroner, men meget af værdiskabelsen forsvinder ud ad landet, da kun cirka 20 procent af selskaberne har fået tilført dansk venture-kapital.

De fem største i USA er alle it-firmaer (Fem største børsnoterede selskaber i USA pr. 31/12-2016)



Apple: 4.356 milliarder kroner

Google: 3.789 milliarder kroner

Microsoft: 3.408 milliarder kroner

Amazon: 2.513 milliarder kroner

Facebook: 2.339 milliarder kroner

De ti største danske it-succeser De 10 største danskstartede it-virksomheder i forhold til valuation



Skype: 60 milliarder kroner

Just Eat: 34 milliarder kroner

Zendesk: 14 milliarder kroner

Simcorp: 14 milliarder kroner

Navision: 11 milliarder kroner

Unity 3D: 10 milliarder kroner

Saxo Bank: 9 milliarder kroner

Sitecore: 8 milliarder kroner

Atea: 7 milliarder kroner

3shape: 5 milliarder kroner

Danmark har en kæmpe medicinalsektor anført af Novo Nordisk med en børsværdi på 600 milliarder kroner.Branchen omfatter også en lang række andre store medicinalfirmaer som Lundbeck, LEO Pharma, Genmab, ALK-Abello, Bavarian Nordic, Coloplast og Ambu, hvoraf mange på den ene eller anden måde kan spore deres oprindelse tilbage til Novo Nordisk.Medicinalfirmaernes betydning for dansk økonomi kan derfor ikke undervurderes, og den er formentlig på størrelse med den betydning, Nordsøolien udgør for vores økonomi - hvis ikke større.Internationalt har it-branchen skabt nogle endnu større virksomheder som for eksempel Apple, Google, Microsoft, Facebook og Amazon, der er de fem mest værdifulde virksomheder i USA med børsværdier på 2.500-4.000 milliarder kroner - beløb, der alså overstiger det danske bruttonationalprodukt på 2.050 milliarder kroner.På det seneste er der i USA tilmed opstået et nyt begreb, Unicorn, der betegner et startup-firma med en værdiansættelse - såkaldt valuation - på over en milliard dollar.Danmark har historisk set ikke skabt lige så store it-virksomheder, men på det seneste er Danmark ved at komme rigtigt godt med.Computerworld anslår, at der findes 300-400 it-startups i Danmark, og flere af dem har nu opnået en valuation på mere end en halv milliard kroner.Mange af dem er imidlertid ikke nær så kendte i offentligheden som de danske medicinalvirksomheder.Det kan vise sig at være et problem, for der er brug for synlige succeser, som kan tiltrække mere kapital til de danske it-firmaer.Computerworld har samlet en liste med de 50 mest værdifulde danskstartede it-virksomheder.De 50 firmaer har en samlet valuation på over 200 milliarder kroner, men det er kun cirka 20 procent af selskaberne, der har fået venturekapital fra de danske ventureselskaber, og det er under en procent af den enorme værdiskabelse på 200 milliarder kroner, der er gået til danske pensionskasser.De øvrige selskaber har enten klaret sig selv eller fået kapital fra udenlandske ventureselskaber.De tre største af selskaberne - Skype, Just Eat og Zendesk - med en samlet værdi på cirka 100 milliarder kroner, har valgt at flytte hovedaktiviteterne til udlandet. Det skyldes blandt andet, at de ikke kunne få kapital i Danmark.Kapitalen er ikke den eneste faktor, men det har været medvirkende til, at Danmark er gået glip af en del arbejdspladser.Det gælder både firmaer, der er flyttet til udlandet, og danske firmaer, der kunne være blevet større, hvis de havde fået adgang til venturekapital.Det er naturligvis et problem at afgrænse, hvad det vil sige at være en danskstartet it-virksomhed, og dermed hvilke virksomheder, der skal med på listen.Computerworld har valgt den definition, at virksomhederne skal være etableret i Danmark. Det udelukker blandt andre SuccessFactors, der er etableret af Lars Dahl­gaard, men som ellers ikke har nogen dansk tilknytning.Virksomhederne skal også være etableret fra grunden, hvilket udelukker virksomheder som NNIT og KMD.Selskaberne skal desuden stadig eksistere, hvilket udelukker gamle successer som Giga og Christian Rovsing.Til gengæld har vi valgt at definere it lidt bredt, så vi også inkluderer virksomheder som 3Shape, Universal Robots og SaxoBank, som også kunne betegnes som ingeniørvirksomheder og en bank. Men da software spiller en væsentlig rolle for deres succes, har vi taget dem med på listen.Adgangskravet til listen er desuden, at virksomheden har en værdi på cirka en halv milliard kroner.Listen over de største dansk-startede it-selskaber er altså sorteret efter deres nuværende værdi.Selskaberne er sorteret efter værdien ved seneste handel eller kapitaltilførsel, eller den er estimeret ud fra selskabernes regnskabstal.For de børsnoterede selskaber har Computerworld brugt markedsværdien pr. 31/12 2016.For selskaber, der er solgt, er anvendt salgsprisen. For venturefinansierede selskaber er anvendt værdien ved den senest gennemførte kapitaltilførsel. For privatejede selskaber er værdien estimeret ud fra seneste regnskabstal ved at sammenligne med andre tilsvarende børsnoterede eller ventureejede virksomheder.