Så er det slået fast: Microsoft fortsætter med at supportere din Windows Phone trods fiasko på markedet

Microsoft svigter ikke Windows Phone-brugerne, slår selskabet fast. Heller ikke selvom Windows på smartphones ligger i ruiner rent markeds-mæssigt.

I den seneste kvartalsopgørelse fra Gartner over det globale smartphone-salg, lå Windows-platformen på en markedsandel på blot 0,3 procent.Microsoft har da også - efter katastrofale salgstal og et regulært flop på markedet - valgt at stoppe salget af Lumia-smartphones.Læs mere om det her Softwaregiganten svigter dog ikke smartphone-kunderne (de få, der er) af den grund, for der vil blive ved med at komme opdateringer til Windows til smartphones.Det slår Microsoft-chefen Joe Belfiore fast i et nyt interview til Business Insider "Vi vil fortsætte med at supportere Windows Phone," lyder det fra Joe Belfiore.Microsoft anerkender, at forbrugerne i dag anvender en række forskellige typer enheder med forskellige operativsystemer, men selskabets ambition er fortsat, at Windows skal kunne fungere på tværs af alle enheder."Windows er en platform, der driver opvelelsen på en lang række enheder. Vi lever i en meget mangfoldig verden," siger Joe Belfiore til Business Insider.I det sidste kvartal af 2016 lå Windows som nævnt på en global markedsandel på blot 0,3 procent ifølge Gartner.I samme kvartal var Androids markedsandel på 81,7 procent, mens iOS var platformen på 17,9 procent af de smartphones, der blev sendt på markedet.