Så meget overskudsvarme vil danske datacentre producere om blot 15 år: Vil kunne opvarme hele Aarhus og Odense samtidig

217.000 husstande - eller alle husstande i Aarhus og Odense Kommuner - vil i 2030 potentielt kunne opvarmes med overskudsvarmen fra datacentre. Men noget står i vejen for at vi kan få glæde af den billige varme.

Hvis potentialet skal indløses kræver det dog et opgør med en række regler og afgifter. Det drejer sig blandt andet om overskudsvarmeafgiften og andre afgifter, der er til gene for blandt andet datacentre.



Afgifterne gør det ikke rentabelt for datacentrene at lede overskudsvarmen ind i fjernvarmenettet, og derfor lader centrene i dag overskudvarmen stryge til vejrs, selvom der er blevet udtalt et ønske om at forære varmen væk gratis.

Computerworlds beregning For at nå frem til de tal, der ligger til grund for den her atikel, har vi taget udgangspunkt i en beregning foretaget af mediet ing.dk



Ing. dk's beregning angiver, hvor meget strøm Apples datacenter i Tjele kommer til at bruge - 700 GwT, hvilket svarer til 700.000 MWh.



Vi regner derefter på Dansk Fjernvarmes foranledning med en udnyttelsesgrad på 80 pct. og dividerer med Dansk Fjernvarmes eget standardhus på 130 kvm med et årligt fjernvarmeforbrug på 18.1 MWh



700.000 MWh x 0.8/18,1 = 30939.



Dermed ved vi altså, at 700 GWh svarer til muligheden for at opvarme ca. 31000 husstande.



De 700 GWh svarer til 0,7 TWh, hvilket er den enhed, som Energistyrelsen benytter i deres fremskrivning af det samlede elektricitetsforbrug.



Energistyrelsen har i sin fremskrivning af energiforbruget lavet en beregning over, hvor meget elektricitet de danske datacentre kommer til at bruge frem mod 2030.





Kilde: (https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/tal_bag_figurer_og_tabeller_170316.xlsm Baggrund 10. Figur 104)



Med deres fremskrivning kan vi gøre som følger:



0,7 TWh = 31000 husstande.

0,7 TWh /7 = 31000 /7

0,1 TWh = 4430 husstande



Herefter kan vi gange op med det antal TWh som fremskrivningen indikerer for hvert år. Se tabellen.

År Antal husstande TWh forbrug i danske datacentre 2017 0 0,0 2018 31010 0,7 2019 66450 1,5 2020 97460 2,2 2021 124040 2,8 2022 150620 3,4 2023 177200 4,0 2024 194920 4,4 2025 203780 4,6 2026 208210 4,7 2027 212640 4,8 2028 212640 4,8 2029 217070 4,9 2030 217070 4,9

Forestil dig, at du drejer termostaten på radiatoren under vindueskarmen i din stue. Varmen strømmer ud i radiatoren, og alt er præcis, som det plejer på en efterårsdag i Danmark.Den eneste forskel er, at varmen oprindeligt stammer fra et dansk datacenter, der er koblet til fjernvarmenettet.Den oplevelelse vil 217.000 danske hustande potentielt kunne dele i 2030. Det viser beregninger, som Computerworld har foretaget og fremlagt for fagfolk, som alle vender tomlen opad for regnemetoden."Det er en god fremskrivning og den er realistisk. Men det kræver, at rammevilkårene er til det," siger John Tang, der er chefkonsulent hos Dansk Fjernvarme."Som potentialeberegning synes jeg, at den er realistisk," lyder det fra John Tang, der har 20 års erfaring med at arbejde med overskudsvarme.De danske datacentre indeholder et kæmpe potentiale, når det kommer til at generere overskudsvarme. Det viser en fremskrivning fra Energistyrelsen.Tidligere har der været talt om, at Apples nye datacenter ved Tjele tæt ved Viborg ville kunne opvarme hele Viborg, men med udgangspunkt i Energistyrelsens egne tal, er det nu muligt at lave en beregning for det samlede danske potentiale.Frem mod 2030 vil det danske energiforbrug i følge Energistyrelsens tal stige voldsomt.Stigningen drives primært af de enorme mængder af energi, datacentrene kommer til at sætte til livs.Med det enorme forbrug af elektricitet opstår der også en voldsom mængde varme. Varme der indtil nu blot stiger til vejrs. Men allerede fra næste år indeholder den varme potentiale til at varme mere end 30.000 husstande op.Det kræver dog, at varmen, der genereres i de store datacentre ledes ind i fjernvarmenettet.Det kan være svært at forholde sig til, hvor mange mennesker egentlig kan få varme fra de kommenede datacentre i parcelhuset eller lejligheden.Kigger man på antallet af husstande, svarer de 217.000 husstande til, at alle husstande i Aarhus og Odense kommune ville kunne forsynes med fjernvarme i 2030. Det viser tal fra Danmarks Statistik.Danmarks Statistiks tal viser samtidigt, at i 2030 vil mere end 450.000 danskere kunne få fjernvarme fra varmen fra datacentrene, hvis potentialet udnyttes fuldt ud.Det svarer til 7,5 procent af befolkningen, der i følge fremskrivningerne forventes at udgøre knap 6,1 millioner danskere i 2030.Selvom det lyder af mange husstande, så er det kun en brøkdel af den samlede mængde husstande på landsplan, der vil kunne glæde sig ved varme i rørerne leveret fra datacentrene.For at potentialet overhovedet kan udnyttes, kræver det, at man tilslutter de store datacentre til fjernvarmenettet og fører varmen gennem varmepumper for at opnå en tilpas temperatur, så overskudsvarmen bliver brugbar.Derfor er tallet også behæftet med en vis usikkerhed. Hvis det fulde potentiale skal udnyttes, kræver det, at alle centrene er placeret i nærheden af fjernvarmenettet, og desuden kommer der et sæsonspørgsmål, i det behovet for fjernvarme ikke er konstant. Dette kan også trække lidt ned i udnyttelsesgraden.Det ændrer dog ikke på, at der de kommende år vil være et stort potentiale for at give de danske husstande en varmtvandsindsprøjtning drevet af det enorme energiforbrug i de danske datacentre.