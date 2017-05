Cloud Factory skal drive Microsofts Azure på dansk jord: Data forlader ikke Danmark

Nu kan danske virksomheder sikre sig, at deres data forbliver på dansk jord. Cloud Factory har nemlig indgået en aftale med Microsoft om at drive Azure i Danmark.

Hvis man vil være helt sikker på, at de data, man ligger inde med, forbliver på dansk jord, selvom man satser på Microosfts cloud, kan det nu lade sig gøre.Cloud Factory fra Varde har nemlig indgået en aftale med Microsoft om at drive Microsofts hybridversion af Azure. Det skriver ITWatch Det betyder, at man kan være sikker på, at ens data forbliver i et dansk datacenter og dermed er forbliver fysisk på dansk jord.I den almindelige form er kundernes data placeret i Microsofts egne datacentre i foreksempel Holland.Men nu er behovet opstået på grund af slutkunder, der er bekymrede for datasikkerhed og nye lovkrav."Der har været et ønske fra kunder og partnere om at kunne levere services fra lokale datacentre. Det er store virksomheder i både det offentlige og private. Men også mindre kunder, der ønsker adgang til funktionaliteterne i Azure, plus muligheden for at trække på en dansk partner," siger Ken Hyld, der er produkthef hos Microsoft Danmark til ITWatch