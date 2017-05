Morgen-briefing: NNIT køber danske Scales Group for 122 millioner kroner / Snart vil du kunne betale regninger via e-Boks / Cisco nedjusterer og fyrer 1.100 mand

NNIT køber danske Scales Group for 122 millioner kroner. Snart vil du kunne betale regninger via e-Boks. ATP bliver aktionær i Boozt.com. Cisco nedjusterer og fyrer 1.100 mand. Fremgang til Simcorp over hele linien.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her har du det hurtige overblik over it-nyhederne torsdag morgen.NNIT køber det danske it-selskab Scales Group, der holder til huse i Søborg uden for København og som er specialiseret i Dynamics-løsninger.NNIT betaler 122 millioner kroner for selskabet, der for tiden har 113 medarbejdere i Danmark og Norge fordelt i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Oslo. Scales omsatte i fjor for 116 millioner kroner og landede et drriftsoverskud på 15 millioner kroner."Scales og NNIT imødekommer tilsammen den fulde ERP-værdikæde - lige fra outsourcing over applikations-management, drift og videreudvikling af vores kunders ERP-løsning, Dynamics AX," lyder det fra Per Kogut, CEO i NNIT i denne fondsbørsmeddelelse. E-boks skal udvikle sig i den kommende tid, så den bliver langt mere end en postkasse, som man kan lægge digitale breve i.Sådan lyder det fra selskabets nye topchef, Ulrik Falkner Thagesen, der tiltrådte ved årsskiftet.Han siger til Business, at E-boks ‘helt sikkert' vil blive ‘mere levende' fremover."Vi kan opbevare informationer og oven på lægge interaktioner, som forstår og kan bruge. Hvis vi kan skabe tovejskommunikation, så man kan svare, betale, signere dokumenter og lave handlinger, så højnes værdien af e-Boks," siger han til avisen.ATP bliver en af investorerne i Boozt.com, når selskabet bliver børsnoteret. Boozt-com meddeler, at ATP har givet tilsagn om at købe seks procent af aktierne i selskabet.Ifølge selskabet kommer en aktie til at koste mellem 54 kroner og 63 svenske kroner, når selskabets introduceres om et par uger.Cisco nedjusterer forventningerne til næste kvartal med fire-seks procent.Selskabet er verdens største leverandør af netværks-udstyr, men er i gang med en stor tilpasning, som er drevet af, at markedet i meget stort omfang er ved at dreje over mod software-services.Sammen med nedjusteringen meddeler selskabet, at det vil fyre yderligere 1.100 medarbejdere. Cisco er i forvejen i gang med at skære medarbejderstaben ned med 5.500 medarbejdere.Cisco har fremadrettet især fokus på højvækst-områder som it-sikkerhed, IoT og cloud. Hovedkonkurrenterne er selskaber som Huawei og Juniper Networks.Simcorps omsætning er i årets første kvartal vokset med 19,3 procent i forhold til det tilsvarende kvartal i fjor til 73,1 millioner euro.Driftsoverskudet er steget fra 5,8 millioner euro til 7,5 millioner euro for selskabet, der desuden har landet en ny kunde. Simcorp håndterer relativt få meget store kunder, og det er derfor ikke hverdagskost, at selskabet lander nye kunder."Første kvartal var et solidt kvartal for Simcorp, og vi er glade for at kunne byde en ny kunde velkommen i det vigtige nordamerikanske marked," lyder det fra direktør Klaus Holse i en meddelelse