Nyt inddrivelsessystem til Skat vil koste mere end 1,1 milliarder kroner

Staten forsøger sig nu med at udvikle et inddrivelsessystem til at erstatte det sløjfede EFI-system

Efter EFI-systemet blev sløjfet tilbage i 2015 er Skatteministeriet og Skat nu i færd med at få udviklet et nyt inddrivelsessystem.Det oplyser skatteministeriet til Radio 24Syv.Prisen på det nye system til at inddrive skatter vil koste i omegnen af 1,1 milliarder kroner, hvilket allerede blev bestemt af Finansudvalget år i august i fjorTilbage i marts 2017 blev der ansat 93 medarbejdere i Skatteministeriets implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) til netop at bistå tilblivelsen af det nye system.Skatteminister Karsten Lauritzen (V) lover, at det nye system ikke bliver EFI om igen.Modsat EFI, som man byggede fra bunden af, er det her en hyldevare af it-systemer, man har købt ind og sætter sammen og specialdesigner," forklarer Karsten Lauritzen til Ritzau Udviklingen af det kommende system vil foregå i tre faser eller udgivelser.Første udgivelse sættes i drift allerede i næste uge med anden udgivelse/release forventes udgivet i andet kvartal 2017 og den sidste udgivelse i starten af 2018.Den første version af det nye indrivelsessystem vil blive udviklet af NetCompany, hvilket Computerworld allerede skrev om i 2016:Skats tidligere inddrivelsessystem, EFI, var mildest talt en skandale og blev trods advarsler om fejl og mangler taget i brug af Skat.EFI-systemet skulle have stået klar i 2007, men endte med først at blive taget i brug 2013 - med en lang række fejl.EFI-systemet endte med at koste den danske stat 1,2 milliarder kroner, før det blev skrottet.Skat har desuden stævnet leverandøren KMD for EFI-skandalen med krav om tilbagebetaling af gigantiske 692 millioner kroner.