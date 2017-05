Facebook får gigantbøde af EU for løftebrud: Oplyste ikke om mulig sammenlægning af millioner af brugeres data

Opdateret med kommentar fra Facebook: Facebook får gigantbøde på 825 millioner kroner af EU for brud på privacyregler. Bøden falder få dage efter, at Facebook har fået bøder for brud på privacy-reglerne i både Frankrig og Italien.

110 millioner euro eller 825 millioner. Så meget kræver EU's konkurrencemyndigheder med konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R) i spidsen, at Facebook skal betale i bøde til EU.Gigantbøden falder, fordi Faceook har afleveret ‘ukorrekt og vildledende information' til EU i forbindelse med selskabets køb af den sociale tjeneste WhatsApp.Ifølge EU havde Facebook meddelt, at selskabet ikke ville sammenlægge WhatsApps-data med Facebooks egne data efter købet.Men det skete alligevel, selv om Facebook ifølge EU altså havde garanteret, at data ikke skulle sammenlægges, da EU godkendte købet helt tilbage i 2014.Facebook ændrede privacy-betingelserne for WhatsApp-brugerne i august 2016.Det betød, at data pludselig kunne deles - inklusive brugernes telefonnumre - med henblik på at forbedre tjenesternes mulighed for at udsende målrettede annoncer.EU-Kommissionen kalder bøden for 'passende og afskrækkende.'"Kommissionen konkluderer, at de tekniske muligheder for automatisk at sammenlægge Facebooks og WhatsApps brugere eksisterede allerede i 2014, hvilket står i modsætning til Facebooks meldinger i fusions-gennemgangen i 2014. Facebooks ansatte var opmærksomme på denne mulighed," lyder det fra EU.EU fremhæver dog, at bøden ikke betyder, at EU vil tilbagekalde godkendelsen af fusionen af de to selskaber.Facebook meddeler, at selskabet har handlet i god tro."Vi har handlet i god tro siden vores allerførste interaktioner med kommissionen, og vi har tilstræbt at levere korrekt information hele tiden," lyder det fra Facebook.Selskabet kalder handlingerne i 2014 for 'fejl,' der ikke blev begået med vilje.'De fejl, som vi begik i indberetningerne i 2014, blev ikke begået med overlæg. Vi regner nu sagen for lukket," lyder det fra Facebook.Du kan læse hele Facebooks reaktion på bøden her. Det franske datatilsyn har netop tildelt Facebook den maksimale bøde ifølge fransk lov for en række grove tilfælde af overtrædelse af de franske regler på området.Det kan du læse mere om her:Også i Italien er man ude med riven. Her har Facebook fået en bøde på tre millioner euro for at kræve, at WhatsApp-brugerne deler deres personlige data med Facebook.