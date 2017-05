It-rigmænd har mistet milliarder af kroner i nat

De rigeste it-personer i verden er blevet flere milliarder kroner fattigere i nat.

Annonce:



Annonce:

Facebook får gigantbøde af EU for løftebrud: Oplyste ikke om sammenlægning af millioner af brugeres data

Verdens rigeste personer måtte onsdag nat vinke farvel til flere milliarder kroner af deres rigdom.Det er sket i takt med, at det globale aktiemarked er styrtdykket på grund af uro over den politiske situation i USA, hvor præsident Donald Trump er rodet ind i spegede sager.Dykket ramte også de rigeste it-folk i verden med Microsofts Bill Gates i spidsen, viser tal fra Bloombergs Billionaire Index.Microsofts aktiekurs faldt onsdag med 2,8 procent, hvilket er det største fald i aktiekursen i det seneste år.Dermed blev Bill Gates en milliard dollar - altså 6,7 milliarder kroner - fattigere.Bill Gates - der i næsten hele sit liv har været en af verdens rigeste personer - er vant til at beskæftige sig med store tal, men i denne omgang bliver han dog overgået.Også Amazons Jeff Bezos måtte nemlig se milliarderne vælte væk.Amazons aktiekurs dykkkede med 2,2 procent, hvilket med et snuptag gjorde Jeff Bezos 1,7 milliarder dollar - 113,8 milliarder kroner - fattigere.De to herrer er dog fortsat ganske solidt ved muffen med formuer i omegnen af 600 milliarder kroner, hvilket gør dem til verdens for tiden to rigeste mennesker.Turbulensen på aktiemarkedet har dog ramt Facebooks Mark Zuckerberg hårdest.Facebooks aktiekurs faldt i nat dansk tid med 3,3 procent, hvilket fjernede to milliarder dollar - 13,4 milliarder kroner - fra Mark Zuckerbergs formue.Mark Zuckerberg er ifølge Bloomberg for tiden verdens femte-rigeste person med en formue på 417 milliarder kroner.Aktiedykket kommer samtidig med, at Facebook er blevet tildelt en kæmpebøde af EU for brud på privacy-reglerne. Også Frankrig og Italien har tildelt Facebook bøder for privacy-krænkelser.Du finder overblikket over it-milliardærernes tab i nat på Bloombergs Billionaire Index.