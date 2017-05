Kun tre ud af Danmarks 10 bedste it-direktører har beholdt deres job

En gennemgang af de seneste 10 års vindere af titlen som Årets CIO i Danmark viser, at kun tre ud af 10 i dag fortsat har det samme job.

Morten Gade Christensen har netop sagt op i Energinet.dk

Torben Ruberg er fortsat CIO i Falck.

Michael Moesgaard er skiftet fra fra Dong Energy til DSB.

Intet varer evigt. Det gælder også, selvom man bliver kåret som Danmarks bedste på sit felt.Det kan de seneste 10 års vindere af prisen Årets CIO i Danmark tale med om.Det er Computerworld, IDC og Dansk-IT, der hvert år kårer Årets CIO i Danmark.Det er den mest eftertragtede pris for danske CIO'er, og prisen er gennem årene gået til fremtrædende, visionære og dygtige CIO'er i både private virksomheder og offentlige myndigheder.En gennemgang af de seneste 10 års vinderes nuværende jobsituation afslører dog, at kun tre ud af 10 af CIO'erne i dag fortsat er ansat i samme virksomhed og samme stilling, som de var, da de blev kåret til Årets CIO.Så sent som i sidste uge kunne Computerworld fortælle, at sidste års vinder af Årets CIO i Danmark, Morten Gade Christensen fra Energinet.dk, har sagt sit job op.Det sker som følge af en ny koncernstruktur i Energinet.dk, har Morten Gade Christensen fortalt i et interview.De 10 nedenstående CIO'er er naturligvis blot et lille udsnit af de danske CIO'er. Som det fremgår, er der mange forklaringer på, hvorfor de forskellige CIO'er har skiftet job.Og det er faktisk også interessant, at de tre, der stadig har samme stilling, har haft den i ganske mange år.Her kan du se listen med de tidligere års vindere af Årets CIO i Danmark.Læs om CIO'erne og deres arbejde ved at klikke på personens navn. Under hvert navn kan du samtidig se, hvad personen laver i dag.Morten Gade Christensen har netop sagt sit job op i Energinet.dk. Han nåede at være CIO i Energinet i mere end fire år. Læs Computerworlds interview med Morten Gade Christensen her Torben Ruberg er fortsat CIO i Falck. Torben Ruberg har været ansat hos Falck og det tidligere Group4Flack siden 2000.Claus Hagen Nielsen nåede at være seks år i COWI som CIO, før han tidligere i år blev CIO i Sitecore. Du kan læse mere om det jobskifte her Jens Hartmann er fortsat CIO i Grundfos, og han har haft den stilling siden november 2011, mens han har været ansat i Grundfos siden 2008.Mikael Munck stoppede i Saxo Bank i august 2015 efter at have været global direktør for 'technology and operations' i Saxo Bank i seks år. Han har i dag startet egen virksomhed, 2021.AI, der arbejder med kunstig intelligens. Læs mere om det her Torben Bonde har været CIO i Vestas lige siden 1999, og den stilling har han fortsat. Samtidig har han dog også flere forskellige bestyrelsesposter.12 år blev det til for Michael Moesgaard som CIO i Dong Energy og det tidligere Dong, der i 2006 var ét af seks energiselskaber, der fusionerede til Dong Energy. Sidste forår skiftede han dog Dong Energy ud med DSB, hvor han i dag er CIO. Læs mere om det her Michael Hansen var CIO i Politiet i knap tre år, før han stoppede i sommeren 2015. Han er i dag freelance management konsulent.Niels Molzen var CIO i Danisco fra 2002 til 2011, hvor han gik på pension og samtidig gav sig i kast med en række betyrelsesposter.Kenneth Egelund Schmidt var CIO i Danfoss i to år frem til 2008. Han har siden været CIO i blandt andet Carlsberg og Pensam, mens han siden sidste sommer har været COO i JN Data. Læs mere om det her Lars Mathiesen var CIO i Nykredit i knap 12 år, før han stoppede i den stilling i 2014. Siden har han haft en række bestyrelsesposter med videre, og i dag er han selvstændig med virksomheden Frost Management.Årets CIO 2017 afsløres på en konference den 8. juni, Allerede nu kan du se, hvem de fem nominerede kandidater er.