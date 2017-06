Fjernvarmeselskaber står klar til at aftage overskudsvarme fra datacentre: Derfor er 2018 den afgørende skæringsdato

Foto: Nils Rosenvold

Potentialet for at udnytte de kolosale mængder overskudsvarme fra nuværende og fremtidige datacentre er enormt. Fjernvarmeselskaberne er klar, men politikerne skal handle nu, siger Dansk Fjernvarme

Annonce:



Annonce:

Potentialet er så stort, at fjernvarmeselskaberne vil kunne planlægge efter det, hvis rammebetingelserne bliver de rigtige," Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme

Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme

Foto: Steen Brogaard

Når de nuværende og kommende datacentre frem mod 2030 begynder at sluge uendelige mængder af energi, så dannes der en næsten ligeså stor mængde varme.Varme som de danske fjernvarmeselskaber er parate til at aftage, hvis incitamentet skabes til via varmepumper at føre varmen over i fjernvarmenettet.Sådan lyder udmeldingen fra Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme."Jeg er sikker på, at fjernvarmesleskaberne vil synes, at det er interessant. Der kan være nogle lokale forhold, der gær sig gældende, men som udgangspunkt vil selskaberne være meget interesserede i at få lov til at udnytte den her overskudsvarme," siger han.Og mængden af overskudsvarme bliver enorm, hvis man tager udgangspunkt i Energstyrelsens fremskrivning for elforbruget i de danske datacentre frem mod 2030.Potentialet rækker i følge Computerworlds beregninger, som er belvet forholdt fagpersonger, til at opvarme flere end 200.000 husstande i 2030. Og selvom det ikke er helt præcist, så erklærer Kim Mortensen, at fjernvarmesektoren står parat."Det er ikke sikkert, at man en til en kan udnytte overskudsvarmen fra datacentrene i den mængde, men potentialet er så stort, at fjernvarmeselskaberne vil kunne planlægge efter det, hvis rammebetingelserne bliver de rigtige," siger han.Hos Dansk Fjernvarme er man derfor bekymrede over manglen på politisk vilje. Der ligger ellers en klar skæringsdato forude, mener man.I udgangen af 2018 bortfalder en stor del af støtten til fjernvarmeværker, der bruger naturgas. Derfor er værkerne allerede nu på udkig efter alternative løsninger og her kan overskudsvarme fra datacentrene komme i spil, hvis der kommer et løft i afgifterne."Sagen er, at hvis fjernvarmeselskaberne får lavet andre løsninger, så vil den overskudsvarme i datacentrene netop komme i overskud. Man risikerer at chancen for at få den anvendt til boligopvarmning forpasses," siger Kim Mortensen og fortsætter:"Inden udgangen af 2018 skal fjernvarmeselskaberne have fundet andre varmekilder, og hvis ikke eldrevne varmepumper er konkurrencedygtige, så vil det for eksempel blive biomasseanlæg."