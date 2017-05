WannaCry kunne være undgået: NSA overvejede at stoppe Windows-exploit for fem år siden

NSA overvejede for fem år siden at oplyse Microsoft om EternalBlue-exploitet af frygt for, at det ville komme i forkerte hænder. Havde man gjort det, havde WannaCry været undgået.

NSA-ansatte var allerede for fem år siden nervøse for, hvad der ville ske, hvis exploitet EternalBlue, der har muliggjort det enorme WannaCry-angreb, kom i hænderne på ondsindede hackere.Internt i efterretningstjenesten overvejede man dengang at oplyse Microsoft om sårbarheden, så der kunne udsendes en patch.NSA endte dog med at holde EternalBlue for sig selv, indtil det blev stjålet af hackergruppen Shadow Brokers sammen med en række andre Windows-exploits, der kort efter blev lækket på internettet 17.april i år.NSA advarede Microsoft om exploitet kort inden lækket, og der blev udsendt en patch i marts måned.Men det var for sent.Det tager som bekendt en rum tid, før en sikkerhedsopdatering er rullet ud til alle Windows-brugere, og hackere var allerede klar til at udnytte sårbarheden i form af WannaCry.Tidligere NSA-ansatte fortæller til The Washington Post , at man fra start godt vidste, at EternalBlue ville skabe kaos, hvis det blev stjålet.Men det var simpelthen var for effektivt et spionage-værktøj til, at efterretningstjenesten ville give det fra sig frivilligt, og ifølge en NSA-ansat var hacking med EternalBlue utrolig let."Det var som at skyde fisk i en tønde," siger den tidligere NSA-medarbejder til Washington Post.Microsoft har siden kritiseret NSA i skarpe vendinger for ikke at oplyse om EternalBlue tidligere, og chefjurist Brad Smith har offentligt bebrejdet NSA for WannaCry-angrebet.WannaCry-ransomwaren har inficeret mere end 200.000 windows-computere i over 150 lande.