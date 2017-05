Derfor kørte politiets kæmpe Polsag-projekt i sænk: "Ingen hos politiet kunne fortælle, hvorfor man skulle have et nyt system"

Politiets Polsag-projekt endte som en it-skandale, fordi politiet ikke engang kunne forklare egne arbejdsprocesser. Det fortæller en dansk professor, der har obduceret en række af danmarkshistoriens største it-skandaler.

Politiets kuldsejlede sagsbehandlingssystem, Polsag, er en af danmarkshistoriens største it-skandaler, og ifølge professor ved IT-Universitetet, Søren Lauesen, gik det blandt andet galt, fordi ingen vidste, hvad det nye system skulle bruges til.Søren Lauesen har netop udarbejdet et udkast til en rapport, der undersøger årsagerne til en række af de seneste 20 års største it-skandaler.Og ved et debat-arrangement på IT-Universitetet onsdag fortalte han, hvordan det gik til, da udviklingen af politiets store sagsbehandlingssystem kørte af sporet."Ingen hos politiet kunne fortælle, hvorfor man skulle have et nyt system. Politiet vidste kun, at de skulle have et system, der var mere moderne end det gamle," sagde han og konstaterede herefter:"Og det forstår man sådan set godt, når man ser skærmbillederne fra det gamle system. Det var en sort skærm med grønne streger og bogstaver, som man kender det fra it-systemerne tilbage i 1980'erne."It-virksomheden Scanjour, der var leverandør af sagsbehandlingssystemet, besluttede, at Polsag skulle baseres på et standardssystem.Det var en beslutning, der ifølge Søren Lauesen umiddelbart virkede fornuftig."Det kunne jeg også selv finde på at anbefale, men det udviklede sig bare ikke som forventet," fortalte han til debatarrangementet.For standard-systemer skal tilpasses den enkelte kundes arbejdsprocesser.Derfor valgte leverandøren at indkalde politiets medarbejdere til et møde, der skulle gøre dem klogere på betjentenes arbejdsgange.Ifølge Søren Lauesen mødte der i alt 40 betjente fra forskellige politikredse op på mødet."Men da leverandørens folk spørger dem, hvad det er for nogle arbejdsprocesser, som systemet skal understøtte, kigger betjentene på hinanden og svarer, at det kan de ikke oplyse, fordi deres arbejdsprocesser er fortrolige," fortæller Søren Lauesen.Det er på trods af, at Scanjour er en certificeret leverandør, der er underlagt tavshedspligt.Ifølge Søren Lauesen har politiet dog efterfølgende erkendt, at det egentlige problem ikke var fortroligheden, men at politiet ganske enkelt ikke var i stand til at beskrive sine arbejdsprocesser."Det betyder, at leverandøren står i den absurde situation, at man skal lave et system til nogle arbejdsprocesser, som den ikke kender."Derfor vælger Scanjour en løsning, hvor virksomheden genskaber funktionaliteten i skærmbillederne fra det eksisterende system."Men det går efterhånden op for dem, at der er en masse helt specielle funktionaliteter, der ikke uden videre kan indbygges i et standardsystem," fortalte ITU-professoren.Det er ifølge Søren Lauesen en medvirkende årsag til, at Polsag-projektet ender med at køre helt af sporet.Læs også: Overblik: Sådan kørte Polsag helt af sporet Polsag-projektet var estimeret til at tage tre år og seks måneder, men først efter syv år blev projektet skrinlagt uden nogensinde at have været taget i brug.Prisen var fastlagt til 173 millioner, men den endelige regning endte på 354 millioner.Og sidst men ikke mindst blev det ifølge Søren Lauesen konstateret, at driftsomkostningerne vil blive fem gange større i forhold til det oprindelige system."Det var den væsentligste årsag til, at man valgte at lukke projektet. Det var et sund beslutning, men den kom bare seks år for sent," fortalte Søren Lauesen, der konstaterer, at projektet aldrig burde være kommet længere end ide-fasen.