Dansk konsulenthus vil forsøge sig i USA for tredje gang: Gik galt de to første gange

Det fremgangsrige konsulenthus 7N vil for tredje gang forsøge at få et gennembrud på det store amerikanske marked efter to kiksede forsøg.

Konsulenthuset 7N er igen på vej til USA, hvor selskabet ellers to gange har brændt fingrene og været nødt til at opgive dets fremstød i henholdsvis Californien og på den amerikansk østkyst.Det fortæller direktør Jeppe Hedaa til Finans 7N formidler it-konsulentopgaver og fungerer som en slagsfor omkring 1.000 selvstændige it-konsulenter, som 7N sætter i forbindelse med arbejdsgivere, der har brug for at få løst opgaver.Ifølge selskabet er kun de allerbedste konsulenter i stald. Prisen aftales mellem konsulent og ordregiver, og heraf tager 7N så en del.Ifølge Finans gik det første forsøg på at bryde igennem på det store amerikanske marked galt, fordi de bedste it-konsulenter i USA ville have aktieoptioner.Det andet forsøg gik det galt, fordi den person, som stod i spidsen for 7N-satsningen, ikke kunne løfte opgaven."Vi prøvede først i Californien og siden på Østkysten. Det lykkedes bare ikke for os. Men nu gør vi det sammen med en af vores store danske kunder, så vi har opgaverne klar," siger Jeppe Hedaa til avisen.7N landede i fjor et overskud på omkring 28 millioner kroner.