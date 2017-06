Få nu styr på dine softwarelicenser: Ny afgørelse bør være 'top of mind" hos alle it-ansvarlige

Klumme: Få nu styr på licenserne, inden du får besøg af en auditør fra en af software-producenterne. Det kan ende dyrt, og chancen for, at du får besøg stiger for hver dag, der går.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser Mange virksomheder er bagud med EU-persondataforordningen - det kan blive dyrt Bliv klar til EU's persondataforordning (GDPR) inden den træder i kraft 25. maj 2018 | Læs mere

Ved en nylig retssag i England fik SAP medhold i et krav om ekstra betaling på op mod 478 millioner kroner. Det skete med baggrund i firmaet Diageo's indirekte anvendelse af SAP systemer, som ikke var en del af licensaftalen med SAP.Indirekte anvendelse af it-systemer og data på disse er ikke et ukendt tema. Faktisk er det et område, hvor producenter og auditører ser, at mange virksomheder finder det vanskeligt at operere i overensstemmelse med licensbetingelserne.Denne sag bør derfor få enhver virksomhed, offentlig som privat, til at rette opmærksomheden mod arkitekturen i egne it-systemer og spørge sig selv: Har vi kontrol med brugen af software i henhold til de rettigheder, vi har erhvervet gennem licensaftaler med software producenterne?Lidt baggrund: Diageo havde købt licens til mySAP ERP og en række andre produkter herunder en software engine - SAP Process Integration - som distribuerer meddelelser mellem mySAP ERP og andre systemer.Diageo havde herefter introduceret to nye applikationer, der anvendte en Salesforce-platform til blandt andet at håndtere salgs- og servicemedarbejdere og en anden løsning, som giver Diageos kunder adgang til at håndtere deres egen konto.Problemet var, at anvendelsen af disse applikationer udløste udveksling af data, som var genereret af mySAP ERP.Det var SAP's holdning, at anvendelsen af disse to systemer udgjorde en indirekte anvendelse af mySAP ERP, hvilket kræver "Named user licenses" af typen "Professional User" - den dyreste kategori af "Named User licenses" under Diageo's licensaftale. Og det gav retten altså SAP medhold i.Indirekte anvendelse ("Indirect usage") er ikke koncentreret omkring SAP. "Indirect usage" og "multiplexing" er begreber, der også bruges af Oracle, Microsoft m.fl. i forbindelse med audits.Hver eneste dag bliver virksomheder, private og offentlige, udfordret af software producenter som auditerer og ønsker yderligere licensbetalinger.Audits er blevet en integreret måde for producenterne at opkræve yderligere betalinger og der er ikke tegn på, at det vil mindskes i de kommende år.Udviklingen vil fortsætte primært pga tre forhold.For det første er det en vanskelig opgave i et stadigt mere komplekst it-miljø at håndtere anvendelsen af software i forhold til de rettigheder, man har i sin licensaftale.Og det er i særdeleshed udfordrende i en verden, hvor kun et fåtal af virksomhederne har deres SAM-processer (Service Asset Management) under kontrol. Et kontrolleret SAM-miljø kunne gavne virksomhederne ved kontinuerligt at måle og vurdere licensbehovet op imod de rettigheder, man har erhvervet gennem aftaler med producenterne.For det andet ligger der en helt særskilt udfordring i løbende at være opdateret på licensregler, der jævnligt ændres, når man opererer i et it-miljø, hvor nye teknologier til stadighed introduceres.Det er udfordrende i en grad, så det vel kan betragtes som et "moving target" for licensansvarlige og SAM-ansvarlige samtidigt at skulle håndtere både anvendelsen og licensregler, der løbende ændres.For det tredje ser problemet ud til blot at blive forstærket i de kommende år.I en nylig undersøgelse foretaget af IDG forudses det, at IT-indkøb fra forretningsenhederne vokser hurtigere end indkøb foretaget af it-organisationen. Et fænomen der allerede har fået sit eget navn: "skygge-IT". Undersøgelsen kan læses her Hvis vi ser bort fra erstatningen på næsten en halv milliard kroner, så er Diageo-sagen egentlig kun usædvanlig i den forstand, at den overhovedet er nået til domstolene.Uenighed om fortolkning af licensregler afklares som regel mellem parterne i fortrolighed og uden at uoverensstemmelserne kommer til offentlighedens kendskab.Men problematikken med rod i licenserne er på ingen måde usædvanlig. Det er et problem, som virksomhederne kun har set starten af indtil nu.Så herfra skal egentlig bare lyde et stille råd: Få nu styr på licenserne inden du får besøg af en auditør fra en af software-producenterne. Det kan ende dyrt, og chancen for, at du får besøg, stiger for hver dag der går.