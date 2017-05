Historien om kæmpe-successen Zendesk: Kronede sin succes med at feje gader i San Francisco

Danske Zendesk kunne ikke finde investorer og endte med at "flygte" til Silicon Valley. Men siden er meget blevet forandret. Både for Zendesk og det københavnske iværksættermiljø

De tre stiftere af Zendesk Alexander Aghassipour (tv), Morten Primdahl (mf) og Mikkel Svane (th).

I dag har Zendesk sit hovedkvarter i denne bygning i San Francisco.

Det var ikke hvilke som helst gatefejere. Det var de tre danske iværksættere Mikkel Svane, Alexander Aghassipour og Morten Primdahl, og de var formodentligt de mest velhavende gadefejere i San Francisco den dag.Dagen før var deres virksomhed Zendesk med stor succes blev noteret på New York Stock Exchange.Zendesk-aktien var under ticker-symbolet "ZEN" blevet introduceret til en pris på ni dollar per aktie, men da børsen lukkede senere samme dag, var kursen steget med 44 procent til 13 dollar.I løbet af få timer var virksomhedens samlede værdi således også steget fra 632 milloner dollar til 910 millioner dollar.I dag lyder Zendesks markedsværdi på 2,8 milliarder dollar eller knap 19 milliarder danske kroner. Derudover har virksomheden 1.600 ansatte over hele verden og knap 100.000 kunder.Amerikansk kultur, dansk ydmyghedDer således tale om en entydig erhvervssucces, som er resultatet af både en dansk og amerikansk iværksætterkultur.Når vi dagen efter børsnoteringen finder de tre stiftere med en kost i hånden i et af de mest belastede kvarterer i San Francisco, kan det lyde som et udtryk for en politisk korrekt virksomhedskultur af den slags, som vi ofte finder på den amerikanske vestkyst.Men da den ene af stifterne, Morten Primdahl, sidste år fortalte historien om børsnoteringen til Computerworld, var det med henvisning til virksomhedens danske ophav."Vi går først ud og fejrer børsnoteringen med nogle cocktails og nogle sandwiches i New York. Senere på dagen tager vi et fly hjem til San Francisco, og næste morgen står vi alle sammen med en kost i hånden og er frivillige gadefejere i Tenderloin. For vi er danskere, og vi husker, hvor vi kommer fra," lød det fra ham.Tidligere var enterprise-produkter som Zendesks designet med henblik på at skulle være spiselige for it-chefer og indkøbere.Men når du spørger Zendesk-stifterne om årsagen til deres succes, fremhæver de ofte, at de valgte en anden retning. De valgte at designe direkte til de personer, der skal bruge produkterne.Det er et valg, der er blandt andet er truffet i en erkendelse af, at succesrige og veldesignede forbrugerprodukter som Facebook, Gmail og Apples iPhone har været med til at sætte helt nye standarder for, hvad brugerne forventer af deres produkter.Zendesk er i høj grad karakteriseret ved at have rod i en moderne amerikansk produktkultur, hvor produkterne bliver bygget med en bevidsthed om, at de ikke blot skal være funktionelle, men også skal være lækre at bruge.En kultur, som Zendesk-stifterne tilegnede sig i USA, men som endnu ikke havde rodfæstet sig i Danmark, da virksomheden i sin tid blev stiftet."Herovre er produktudvikling en selvstændig disciplin, men da vi flyttede Zendesk til USA, eksisterede den disciplin slet ikke i Danmark. Dengang havde du som softwareudvikler i Danmark groft sagt to muligheder. Du kunne blive konsulent i et konsulenthus, eller du kunne komme til at arbejde med et projekt i en bank eller en anden stor virksomhed. Der var ingen, der byggede egentlige produkter," har Morten Primdahl fortalt til Computerworld.Historien om Zendesk tager sin begyndelse i 2007 i en loftslejlighed i Studiestræde i det indre København, hvor de tre stiftere sad bøjet over hver deres bærbare computer ved et skrivebord, der sidenhen er blevet døbt "det oprindelige Zendesk".Men det var først, da Zendesk-stifterne i 2009 landede i Californien, at de for alvor indløste billet til indfrielse af iværksætterdrømmen."Vi havde en amerikansk drøm. En drøm om at komme til arnestedet for det hele," har Mikkel Svane, stifter og administrerende direktør for Zendesk, tidligere fortalt til Computerworld.Zendesk slog sig ned i San Francisco, hvor stifterne kom til at drive forretning side om side med startup-kometer som Uber, Twitter, Square og Yammer. Virksomheder, som de med beundring havde læst om på amerikanske tech-blogs, og når de gik ud ad hovedøren, oplevede de at løbe ind i folk som Twitter-stifteren Jack Dorsey.Men vigtigst af alt for Zendesk var, at virksomheden i San Francisco fik adgang til risikovillig kapital og højt-kvalificeret arbejdskraft i et omfang, der gjorde det muligt at skalere globalt.Det lykkedes blandt andet Zendesk at hente kapital fra store venturekapitalfonde som Benchmark Capital, Index Ventures og Goldman Sachs.Mikkel Svane har tidligere fortalt til Computerworld, at mulighederne for skabe en international it-succes er bedre i Silicon Valley end i Danmark."Det samme gælder, hvis du eksempelvis er tøjdesigner. Der er helt sikkert også en fin industri i Danmark, men du ved jo også godt, at det er i Paris eller Milano, at det sner," lyder det fra Mikkel Svane.Han forklarer, at det der især kendetegner arbejdskraften i Silicon Valley, er den arbejdskraft, der er til rådighed. Her har mange af de folk, som du rekrutterer, erfaringer fra andre techvirksomheder i vækst.Men i Silicon Valley er kampen om arbejdskraft dog også hård, og lønniveauet er tårnhøjt. Blandt andet derfor har Zendesk i dag udviklingskontorer adskillige steder i verden.København var tørlagtDet miljø, de tre stiftere mødte i San Francisco, stod på alle måder i stærk kontrast til det, som de forlod i København.Da Zendesk-stifterne forlod Danmark, var de desperate for at få tilført kapital, men København var nærmest tørlagt for investorer. Som en sidste mulighed valgte de at rejse kapital gennem familie og venner, der hver især investerede mellem 50.000 og 150.000 kroner i virksomheden.Det var, umiddelbart før finanskrisen ramte, og derfor lykkedes det dem at hente den nødvendige kapital.Men i sin bog ‘Start­upLand' advarer Mikkel Svane andre iværksættere mod at følge Zendesks eksempel, der indebærer en overhængende risiko for at påføre sine nærmeste et tab. For Zendesk lykkedes det dog, og de, der dengang investerede i virksomheden, har efterfølgende fået mangedoblet deres investering.I dag bobler det frem med nye virksomheder, tech-hubs og kontorfællesskaber, og samtidig har flere og flere venturefonde og angel-investorer fået øjnene op for danske iværksættere.Senest har den store britiske venturekapitalfond Index Ventures, der også investerede i Zendesk, indgået et samarbejde med Founders House og Start­up Village, der er blandt de mest prominente rugekasser for københavnske iværksættere.Da Computerworld senest mødte Morten Primdahl, var det ved den danske startup-konference TechBBQ, der samlede 1.700 deltagere fra den danske iværksætterbranche i Operaen i København.Det var i sig selv et vidnesbyrd om, hvor meget der er sket i det københavnske startup-miljø siden Zendesk drog til USA. Ved den lejlighed forklarede Morten Primdahl, at han vurderer, at den grøde, som vi i disse år ser i det københavnske startup-miljø, giver grund til optimisme:"Jeg tror, at det kommer af sig selv, når flere danske startups får vokset sig store, og folk derfra begynder at give deres erfaring videre. Jeg ser sådan set ret optimistisk på det," siger han og tilføjer:"Jeg tror heller ikke, at der findes et mere kreativt og fleksibelt folkefærd end det danske, når det handler om at sætte sig ind i en problemstilling og løse den på en god måde. Det er virkeligt noget, som vi kan bruge til noget. Ikke mindst når vi kombinerer det med vores tradition for design og æstetik."