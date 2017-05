Hasse Bergman solgte onsdag it-firmaet Scales for 122 millioner kroner: "Jeg blev budt velkommen hjem af mine tre døtre, der havde lavet et banner, hvor der stod 'Godt gået far'. Det var en fantastisk velkomst"

Hasse Bergman (tv) og direktøri NNIT, Per Kogut.

Interview: Der er stor glæde hos administrerende direktør i Søborg-virksomheden Scales Group, Hasse Bergman, der sammen med de øvrige ejere af selskabet onsdag solgte firmaet til NNIT for 122 millioner kroner. "Jeg har ikke nogle private behov, som ikke er dækket i forvejen, så jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge pengene til på den korte bane," siger han.

Annonce:



Annonce:

Hasse Bergman underskriver salgskontrakten onsdag. Bag ham NNIT-topchef, Per Kogut. Skråt bag ham med rødt slips NNIT's bestyrelsesformand, Carsten Dilling. (privatfoto).

"Jeg blev budt velkommen af mine tre døtre, der havde lavet et banner, hvor der stod 'Godt gået far'. Det var en fantastisk velkomst at få klokken 19:30 om aftenen," siger den glade direktør og fortsætter:



"Min kone havde været så forudseende, at hun havde lagt to flasker champagne på køl og stillet nogle jordbær frem. Og så var det jo den første rigtige sommeraften her i Danmark, hvor man kunne sidde ude. Så kan det næsten ikke blive bedre," fortælle Hasse Bergman til Computerworld.

Hasse Bergman (tv) og NNIT-direktør Per Kogut i det obligatoriske håndtryks-billede (privatfoto)

Da administrerende direktør i det Søborg-baserede Dynamics-hus Scales Group, Hasse Bergman, rullede ind i indkørslen i Holte klokken 19:30 onsdag aften, mødte der ham en særlig velkomst.Han havde netop solgt virksomheden til NNIT for 122 millioner kroner, og salget skabte ikke kun glæde blandt forretningspartnere, kolleger og de øvrige ejere af selskabet.Der er fest og glade dage på Hasse Bergmans netbank efter gårsdagens salg, hvor han og forretningspartnerne sammen med nogle minoritetsaktionærer indkasserede 122 millioner kroner.Hasse Bergman har dog ikke nogen plan om at styrte ud og købe en stor gave til sig selv. Han regner med at søge hjælp til den opgave på hjemmefronten."Jeg har ikke nogle private behov, som ikke er dækket i forvejen, så jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge pengene til på den korte bane, men det skal jeg nok finde ud af. Jeg har i hvert fald mine tre døtre og min kone, og de skal nok få noget af det til at trille," siger han og griner."Jeg tager dem med på råd om, hvordan de synes, vi skal fejre det."Der er dog en ting, der ligger fast: Medarbejderne i Scales skal være med til at fejre, at virksomheden er blevet købt af NNIT.Det understreger Hasse Bergman, der sammen med med Scales-toppen har planlagt et arrangement, der påkalder det helt store skrud."Vi skal fejre det rigtig meget med vores kolleger. Vi holder en stor firmadag i midten af juni, hvor vi skal overnatte ved en skov i Korsør og holde en stor fest. Der skal vi fejre det alle sammen," siger han."Vi håber bare, at vejret bliver halvt så godt som i dag, for vi har arrangeret, at vi skal ned til vandet og se solnedgang og have noget køligt at drikke,"Det forventes at handlen officielt går igennem omkring 1. juni.Scales Group er specialiseret i Dynamics-løsninger og har for tiden har 113 medarbejdere i Danmark og Norge fordelt i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Oslo. Selskabet omsatte i fjor for 116 millioner kroner og landede et driftsoverskud på 15 millioner kroner."Scales og NNIT imødekommer tilsammen den fulde ERP-værdikæde - lige fra outsourcing over applikations-management, drift og videreudvikling af vores kunders ERP-løsning, Dynamics AX," lyder det fra Per Kogut, CEO i NNIT i denne fondsbørsmeddelelse om købet.