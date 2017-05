Netop afgjort: Dansk borgmester måtte gerne læse byrådsmedlems emails

Iver Enevoldsen (V) er borgmester i Ringkøbing-Skjern.

Statsadvokaten har afgjort, at borgmester Iver Enevoldsen havde ret til at læse byrådsmedlems email-korrespondance i omdiskuteret bredbånds-sag.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

En mistanke om læk af fortrolige oplysninger i fik i 2016 borgmester Iver Enevoldsen (V) og kommunaldirektøren i Ringkøbing-Skjern Kommune til at gennemgå en email-korrespondance hos blandt andre byrådsmedlemmet Niels Rasmussen fra SF.Det førte til, at Niels Rasmussen politianmeldte dem begge.Nu er det dog netop blevet slået fast, at Iver Enevoldsen var i sin gode ret til at gennemå mail-korrespondensen.Det skriver dr.dk , der kan fortælle, at statsadvokaten har afgjort, at ledelsen i en kommune har ret til at læse ansattes (og altså også byrådsmedlemmers) emails.Derfor er alle sigtelser nu frafaldet.Niels Rasmussen, der altså havde anmeldt borgmester Iver Enevoldsen, siger, at han modtager afgørelsen med hovedrysten."Jeg har ikke hørt en eneste sige, at det er lovligt, siger Niels Rasmussen til DR.Den konkrete mail-korrespondance i Ringkøbing-Skjern handlede om det omdiskuterede bredbånds-projekt i kommunen.Otte byrådsmedlemmer og seks embedsmænd fik gennemlæst deres mailkorrespondance med teleanalytikeren John Strand."Baggrunden for, at vi har gjort, som vi har gjort, er, at vi kan konstatere, at der er lækket nogle fortrolige oplysninger fra lukkede møder," har borgmesteren forklaret til Computerworld.Ringkøbing-Skjern Kommune har i dag i øvrigt trukket sig fra bredbåndsprojektet. Læs mere om det her