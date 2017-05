Morgen-briefing: Freddy Blak lækkede Atea-rapport: "Den flød overalt' / Dansk politi for dårlig til at hente data fra it-selskaber / Robotbiler kan få egen kørebane på dansk motorvej

Freddy Blak lækkede hemmelig Atea-rapport: "Den flød overalt'. Dansk politi for dårlig til at hente data fra it-selskaber. Robotbiler kan få egen kørebane på danske motorvej. Ny teknologi skaber ikke nogen særlig stor omvæltning på arbejdsmarkedet.

Godmorgen fra Computerworld. Her har du det hurtige overblik over it-nyhederne fredag morgen.Polikeren Freddy Blak (S) er blevet tiltalt for brud på tavshedspligten, fordi han videregav fortrolige oplysninger om en tiltalt i den store Atea-bestikkelsessag til en journalist på Weekendavisen.Freddy Blak erkender, at han udleverede rapporten, da den alligevel lå ude hos ‘alle andre medier' og derfor efter hans opfattelse ikke længere var fortrolig."Hvis jeg bliver dømt for at have udleveret rapporten og ryddet op i det her, så betaler jeg gerne min bøde. Men det tror jeg ikke, at jeg gør," siger han til Ritzau.Politi og myndigheder i lande som Tyskland og Frankrig henter data fra it-selskaberne i meget større omfang end dansk politi, skriver Ingeniøren. De tyske myndigheder anmoder eksempelvis Google om at udlevere om, hvem mistænke har kommunikeret med, 142 gange årligt per million indbyggere. I Danmark er tallet 19 gange årligt per million indbyggere.Istedet foretrækker danske politi ifølge bladet at gå gennem samme vej, som de altid har gjort: Gennem teleselskaberne.Vejdirektoratet forbereder sig på at give selvkørende biler deres egen kørebane på udvalgte strækninger på motorvej E45 i myldretiden. Her vil de kunne bruge en smal kørebane, da de vil være i stand til at holde deres kurs meget præcist og derfor ikke behøver meget plads.I første omgang handler det dog om at gennemgå motorvejene for at se, hvor gode de selvkørende biler egentlig er til at læse vejstriber og skilte.Afdelingsleder Andreas Egense siger til Ritzau , at han vurderer, at den dedikerede bane kan blive relevant i 2032."Tager man udgangspunkt i, at anlægningen af en ny vognbane er samfundsøkonomisk rentabelt med 33 procent selvkørende biler af den samlede vognpark, så kan den løsning være relevant i 2032," siger han.Ny teknologi skaber - måske mod forventning - ikke nogen særlig stor omvæltning på arbejdsmarkedet. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den amerikanske tænketank ITIF.Ifølge rapporten har den såkaldte ‘job churn' - altså tempoet hvormed ny teknologi erstatter job - været i positiv udvikling gennem de senere store omvæltninger. Det betyder med andre ord, at teknologi-forandringerne skaber job, selv om teknologi løbende har erstattet mennesker.Du finder rapporten her: False Alarmism: Technological Disruption and the U.S. Labor Market.