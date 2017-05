Fra i nat kan du se amerikansk sport på Facebook

En af verdens supermagter indenfor sociale medier kaster sig ind i kampen om de sportsinteresseredes opmærksomhed. I nat streamer Facebook nemlig baseball fra den bedste amerikanske liga, og det bliver det sociale medie ved med hver fredag (amerikansk tid.red) resten af sæsonen.

Colorado Rockies og the Cincinnati Reds, der starter natten til lørdag.

Resten af sæsonen er der mulighed for at få en fornemmelse af home runs, slaskede hotdogs og endeløse innings.En af mastodonterne indenfor sociale medier nemlig Facebook begynder nemlig at streame kampe fra den amerikansek baseball-liga MLB. Det skriver CNN Money Aftalen mellem parterne er det seneste skud på stammen, når det kommer til at transmitere sport via de sociale medier.Sport er stadig en af de ting, som folk ser live og håbet er at få fat i nye og særligt yngre seeere gennem de sociale medier.Der er i øjeblikket rift om de store amerikanske sportsligaer, der er kendt for at tiltrække hele klodens opmærksomhed.Twitter har allerede landet aftaler om at streame highlights fra den bedste amerikanske basketball-liga, men tabte slaget om amerikansk fodbold til Amazon.Selve kampene fra fra den bedste amerikanske basketball-liga kan dog stadig komme i spil.Det første baseballbrag, der transmiteres live bliver kampen mellem