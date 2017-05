Danske direktører frygter for it-sikkerheden: Investerer markant mere i it-sikkerhed end sidste år

Rynkerne i direktørernes pande har fået en ny hovedårsag. Hvor ledernes tidligere bekymringer har gået på manglen på kvalificeret arbejdskraft, så er det nu it-sikkerhed, der indtager bekymringernes førsteplads.

Er der styr på it-sikkerheden? Den tanke buldrer rundt på øverste etage hos landets erhvervsledere.Det viser en ny undersøgelse foretaget af PWC i samarbejde med Dansk Erhverv.Hele 57 procent af de 500 adspurgte chefer er bekymrede for om it-sikkerheden kan stå mål med fremtidens cyberangreb."Det seneste års voldsomme stigning i cyberangreb på virksomheder betyder, at alle virksomheder i dag er nødt til at forholde sig til it-sikkerhed og digitale sårbarheder. Derfor er it-sikkerhed flyttet ind på direktionsgangen," siger Janus Sandsgaard fra Dansk ErhvervDet ikke skal forstås sådan, at man på direktionsgangene ikke tidligere har bekymret sig om it-sikkerheden. Men direktørerne erklærer sig nu klar til at investere yderligere i sikkerheden.Hvor det sidste år var 13 procent, der havde it-sikkerhed som deres primære fokusområde, når det kom til investeringer, så er det tal nu steget til 30 procent.