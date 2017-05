App-firma hacket via trojaner i populær gratis-software: Har fået stjålet vigtig kildekode

Handbrake er gratis open source-software, der blandt andet hjælper dig med at rippe DVD'er til din harddisk.

App-firma har fået stjålet vigtig kildekode, efter at selskabet blev ramt af trojaner, der var skjult i den populære gratis-software Handbrake.

En hacket 'mirror-download-server', der anvendes af Handbrake, var årsagen til, at folkene bag den populære gratis-software tidligere på måneden måtte advare om, at Handbrake var inficeret med en trojaner.Handbrake udsendte en noget opsigtsvækkende advarsel til Mac-brugerne:"Alle, der har installeret Handbrake til Mac, skal sikre, at deres system ikke er inficeret med en trojaner," lød det.Man er specielt i risikozonen, hvis man har hentet Handbrake til Mac i perioden 2. maj til 6. maj.Det har app-firmaet Panic Inc. gjort, og nu må virksomheden så fortælle omverdenen om konsekvenserne."Jeg downloadede Handbrake i løbet af den periode på tre dage, og min Mac blev 'pwned' (kontrolleret af andre, red.). For at gøre en lang historie kort, så har nogen et eller andet sted nu en hel del af vores kildekode til adskillige af vores apps," skriver Panic i et blogindlæg Panic, der holder til i Oregon i USA, står bag en stribe forskellige apps til Mac, iPhone og iPad.Panic skriver, at skaden allerede var sket, da Handbrake meldte problemet med trojaneren ud.På det tidspunkt havde Panic blandt andet fået stjålet adgangskoder og kildekode.Selvom Panic med det samme gik i gang med at ændre alle adgangskoder, var det allerede for sent."Tyveriet af kildekoden blev bekræftet, da vi modtog en email fra angriberen (med nogle få kildekode-filer vedhæftet som bevis), der krævede en stor bitcoin-løsesum for at frigive kildekoden - den kunne, ifølge deres ord, kvæle vores virksomhed.""Vi arbejder ud fra antagelsen, at det ikke giver mening at betale. Bagmændene har ingen grund til at overholde deres del af aftalen," lyder det fra Panic.Handbrake meldte i forbindelse med sin advarsel ud, at man havde en 50/50 chance for at være blevet inficeret, hvis man havde downloadet Handbrake i den kritiske periode.Trojaneren, der er på spil i Handbrake, er en ny variant af OSX/PROTON.