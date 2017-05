“

"I slutningen af 2016 besøgte jeg den store franske dækproducent Michelin, der har en kæmpefacilitet til dækproduktion langt ude på landet ved Clermont-Ferrand.



Her 3D-printer Michelin i metal de forme, som selskabet bruger til dækafstøbning.



Der stod simpelthen 13 metal-printere på rad og række, der sprøjtede metal-emner ud i hundredetusindevis om året.



3D-printene har Michelin brugt til at lave en helt ny type dæk, som kan køre både sommer og vinter - ‘Cross Climate,' kalder de det - og sat sig på et helt nyt marked.



Det var for mig meget imponerende at se 3D-print i et produktions-setup på et fabriksgulv.



Vi har jo kendt til 3D-print til prototyper og med små maskiner i mange år, men jeg havde aldrig tidligere set 3D-print i et produktions-setup på et fabriksgulv. Det var meget imponerende.



Med 3D-print anvendt på denne måde kan man først og fremmest indbygge kølekanaler i støbeværktøjerne, så man kan støbe hurtigere, fordi man kan køle emnerne ned.



I det her tilfælde havde Michelin også indbygget nogle avancerede geometrier, så de kunne indbygge nogle riller i dækkene, som ikke kunne laves på andre måder.



Med 3D-print har Michelin simpelthen fået frihed til at designe de optimale egenskaber i deres emner uden at lade sig begrænse af traditionel fremstilling.



Alle de andre steder, som jeg har set, har haft enkeltstående maskiner, hvor man ligesom har printet noget og så taget en platform ud ad maskinen, som man så har skullet rengøre manuelt.



Her var arbejdet automatiseret med en robot, der hentede platformen ud og kørte den hen til kvalitetssikring og lignende.



For mig viste det, at 3D-print er klar til fabriksgulvet. Det er nu, det går i gang med industriel produktion med 3D-print.



Vi har ikke noget lignende i Danmark [som Michelin-projektet, red] endnu, men vi er på Teknologisk Institut ved bygge en fuld-skala produktionsline med metal-3D-print i samarbejde med Michelin. Den kommer til at hedde AM-LINE.



På den måde vil Teknologisk Institut blive firstmover inden for industriel produktion med 3D-print i Danmark.



Ellers er det sparsomt med eksempler i Danmark. Grundfos er nok det selskab, der er længst fremme.



Grundfos har formuleret en strategi på området, og jeg tror, at vi vil begynde at se industriel produktion her om en fem års tid."





Jeppe Skinnerup Byskov, team manager i Product Development Materials, Teknologisk Institut.