Rigspolitiet nyder godt af hot it-sikkerhed: "Folk er villige til at gå ned i løn for at komme herind"

Interview. It-sikkerhed og cyberkriminalitet er blevet forsidestof, som alle taler om. Det kan Rigspolitiet mærke, når der skal findes it-kompetent arbejdskraft.

Kim Aarenstrup leder NC3 under Rigspolitiet. I modsætning til danske virksomheder har han ikke svært ved at finde kvalificeret it-arbejdskraft.

"Vi er måske lidt forkælede, fordi vi jo tilbyder et arbejde, der både er spændende og tjener et højere formål."Kim Aarenstrup har siden 2014 stået i spidsen for Nationalt Cyber Crime Center (NC3), der er rigspolitiets enhed for it-kriminalitet, og han kan godt mærke at it-sikkerhed er hot, når der skal rekrutteres kompetente it-folk til at bekæmpe digital kriminalitet.Danske virksomheder hungrer efter kvalificeret it-arbejdskraft, og folk med analytiske it-kompetencer kan da også tjene betydeligt flere penge i den private sektor end hos Politiet.Men alligevel er der rift om pladserne ved siden af Kim Aarenstrup i NC3."Vi har set flere tilfælde, hvor folk faktisk har været villige til at gå lidt ned i løn for at komme herind. Der er ingen tvivl om, at it-sikkerhed er blevet noget, alle taler om, og jeg tror da bestemt, at det spiller ind", siger Kim Aarenstrup til Computerworld.Med lanceringen af NC3 har Rigspolitiet ændret strategi i forhold til, hvordan man tilegner sig it-kompetencer.Tidligere oplærte politiet egne folk internt så godt som muligt, men it-kriminalitetens rivende udvikling har gjort det nødvendigt at rekruttere it-eksperter udefra."Historisk har Politiet løst så mange opgaver som muligt med politifolk. Den tilgang har vi for længst gjort op med, og i stedet for at prøve at tage en politimand fra 0 til 100 på it, så går vi nu ud på markedet og finder de helt rigtige kompetencer, der kan supplere de it-skarpe politifolk, vi allerede har", siger Kim Aarenstrup.Han tilføjer dog, at selvom de nye it-kompetencer er ivrige efter at få job hos NC3, så udviser de ikke samme livslange engagement i Rigspolitiet, som traditionelle politifolk typisk gør.It-folkene bliver typisk en lille håndfuld år, inden de rykker videre til sikkerhedsarbejde i private virksomheder."Hvis man gerne vil ud i en stor virksomhed og bekæmpe svindel og it-kriminalitet, så ser det jo godt ud på CVet, at man har været hos NC3. Sådan ville jeg da også selv tænke, og vi har bestemt ikke noget imod, at nogen bruger os som springbræt, hvis vi kan få 3-5 gode år med en høj it-teknisk kompetence."