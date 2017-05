Ib Kunøe tredobler overskud: Har landet halv milliard i 2016

Ib Kunøes private selskab, Consolidated Holdings, har tjent mere end en halv milliard kroner i 2016 - næste tre gange mere end i 2015.

Rigmanden Ib Kunøe kan føje yderligere rigdom til den i forvejen betydelige formue.Det viser årsregnskabet for hans holdingselskab, Consolidated Holdings, for 2016, hvor selskabet ifølge IT Watch landede et overskud på 576 millioner kroner.Det er mere end tre gange så meget som overskuddet i 2015, hvor Ib Kunøes holdingselskab fik et overskud på ‘kun' 176 millioner kroner.Stigningen skyldes ikke mindst god kursudvikling i Atea og Columbus, hvor Ib Kunøe er hovedaktionær.Ib Kunøe meddeler ifølge IT Watch , at den gode udvikling er fortsat, siden regnskabsbøgerne blev lukket.Med et resultat på 835 millioner. de første 4,5 måned er det bare at holde næsen i sporet og arbejde med de virksomheder, vi har. Virksomhedskøb skal primært ske i de etablerede virksomheder," meddeler han til sitet.Consolidated Holding ejer en stribe forskellige virksomheder. Det kan du læse mere om her: