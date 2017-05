NNIT langer ud efter konkurrenters lave priser: Lave priser skader både kunderne og branchen

Det er skadeligt for både kunder og branchen, at visse it-selskaber dumper priserne i stort omfang for at vinde ordrerne, lyder det fra NNIT-direktør Per Kogut.

Annonce:



Annonce:

Det er lang tid siden, at NNIT har vundet en stor offentlig it-ordre. Det skyldes, at priserne på de offentlige it-projekter er så lave, at det skader både kunderne og branchen.Sådan lyder meldingen fra selskabets topchef, Per Kogut, til TV 2 "Vi ser andre, som er meget aggressive i det offentlige segment og dermed parate til at arbejde med tabsgivende kontrakter. Det er vi ikke interesserede i. Det synes vi ikke er en sund forretning," siger han.Han peger på, at de lave priser kan være udtryk for, at konkurrenterne med vilje underbyder for at vinde markedsandele.På det offentlige marked har der ellers været kamp om ordrerne i de seneste år, efter KMD har mistet eksklusiv-retten til en lang række store systemer, der derfor er blevet sendt ud på det fri marked.Her har ikke mindst Netcompany taget for sig af retterne.Det er tidligere kommet frem, at netop KMD har været villig til at gå langt ned i pris. Det var blandt andet tilfældet, da selskabet vandt en stor ordre på levering af systemet Social Pension til ATP.Denne ordre er siden endt med fyring, sagsanlæg og meget store erstatningskrav.KMD's pris på et nyt inddrivelsessystem til Skat var også markant lavere end de priser, som NNIT og Netcompany ville levere for, og det betød, at KMD vandt ordren for få måneder siden.Her lød NNIT's pris på 178 millioner kroner, mens KMD's pris lød på blot 98 millioner kroner.