Morgen-briefing: It-direktør: Borgerløn er kun for dem, der ikke gider lave noget / DTU på vej med egen selvkørende bus i Lyngby / Lille dansk it-firma går på børsen

It-direktør: Borgerløn er kun for dem, der ikke gider lave noget. DTU på vej med egen selvkørende bus i Lyngby. Lille dansk it-firma går på børsen. Bitcoin er nu mere værd end guld.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her har du det hurtige overblik over it-nyhederne mandag morgen.Det er kun de dovne, der ønsker borgerløn, lyder det fra topchef i Netcompany, André Rogaczewski, i et læserbrev i Berlingske, , hvor han argumenterer for, at den digitale revolution absolut ikke vil føre til mangel på job.Den vil blot føre til, at jobfunktioner ændrer sig - for eksempel til rådgivning og ‘sjælelige' roller, som han kalder det."Der digitaliseres på livet løs, og situationen er faktisk, at vi har brug for mere arbejdskraft end nogen sinde før. Det er rigtigt, at mange af os skal ændre eller justere jobfunktion over de næste mange år, men det bliver kun til det bedre med mere interessante og menneskenære »sjælelige« roller. De eneste, der vil ønske en borgerløn i fremtiden, er de, som slet ikke gider at lave noget. Det lyder ikke som en vinderløsning, hverken i forhold til den enkeltes livskvalitet eller i forhold til social status. Og det er da egentlig ikke noget nyt i det - er der?," skriver han.Ingeniørerne på DTU i Lyngby er for tiden ved at teste en selvkørende bus på en lukket bane, hvor bussen for tiden kører rundt.Bussen har fået navnet ‘Olli,' har plads til otte passagerer, kører på batteri, og den er delvist 3D-printet og bygget på en mikrofabrik i Berlin, meddeler DTU.Bussen er ifølge DTU skabt via åbne innovationsprocesser, hvor studerende fra hele verden har leveret input til - og skabt - det ikoniske design.' Den kan køre op til 40 kilometer i timen.Det er planen, at Olli med tiden skal indgå som transportløsning for studerende, ansatte og besøgende på DTU. Ifølge planen skal der være en såkaldt ‘steward' om bord til at overvåge kørslen.Det lille danske it-firma Realfiction med blot 12 medarbejdere er på vej mod børsnotering på Nasdaq-børsen i Stockholm, skriver Børsen. Selskabet forventer, at noteringen vil tilføre selskabet omkring 15 millioner kroner. Tegningsperioden slutter på onsdag."Når vi går på børsen, skyldes det, at vi skal ud og spise kirsebær med de helt store," siger Søren Jonas Bruun fra selskabet til avisen.Realfiction blev etableret i 2008 og har brugt 30 millioner kroner på at udvikle en slags pyramide-standere, som anvendes til at præsentere produkter i 3D i butikker. Indtil videre har selskabet solgt omkring 10.000 enheder.Den digitale valuta, bitcoin, er godt kraftigt i værdi på det seneste.Lørdag nåede bitcoin-kursen ifølge CNBC en foreløbig milepæl, da en bitcoin her nåede en værdi på 2.000 dollar efter øget efterspørgsel fra kinesiske og japanske investorer.Det svarer til knap 14.000 kroner. Dermed har bitcoin-valutaen nu en større værdi en guld.Vi har længe kendt til 3D-print som legetøj og til print af prototyper i industrien. Men hvad bliver det næste?Computerworld har spurgt team-manager på Teknologisk Institut og 3D print-ekspert, Jeppe Skinnerup Byskov, om, det mest imponerende 3D print-setup, han nogensinde har set (og han har set en del).Du kan se hans svar senere mandag på cw.dk.Computerworld har også set nærmere på, hvor mange af de seneste 10 års vindere af Årets CIO, der stadig har det job, som de havde, da de blev kåret.Det er en imponerende liste over de bedste it-chefer i Danmark gennem årene med skiftende kompetencer og mål over årene. Værd at følge med i, hvis du spørger os..Skulle det være gået din næse forbi, så afholder Computerworld i øvrigt imorgen tirsdag et stort heldags-arrangement om mulighederne inden for Internet of Things.Det finder sted i Ballerup uden for København, og der er gratis adgang.Du kan se det spændende program her: