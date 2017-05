Trods sigtelse i Bestikkelsessag: Ib Kunøe og aktionærer tjener styrtende på Atea

Det kan godt være, at Atea er sigtet i Danmarkshistoriens største bestikkelsessag, Ateas aktier er stadig på sit højeste niveau siden 2001.

Siden 2015 har Atea været en del af Bestikkelsessagen, hvor både højtstående Atea-ansatte og offentligt ansatte beskyldes for at have tilbudt og modtaget bestikkelse.Men trods sigtelsen går det glimrende for Atea og selskabets aktiekurs.Det skriver Børsen Atea er børsnoteret via den norske børs i Oslo, og siden nytår er aktien steget med cirka 25 procent og har ramt kurs 100 for første gang siden 2001, hvilket betyder glade aktionærer.Blandt andet har Ateas formand og hovedaktionær, Ib Kunøe, aktiver i selskabet for over 2,1 millarder kroner, hvoraf han senest købte aktiver i 2016 til kurs 79.Både tidligere Atea-ansatte og selve virksomheden Atea er sigtet i bestikkelsessagen, der omhandler bestikkelse af offentligt ansatte, for at Atea angiveligt skulle kunne holde på de offentlige kunder.Det er alvorlige beskyldninger - og flere offentligt ansatte er allerede blevet dømt for at have modtaget bestikkelse fra Atea-ansatte - men ifølge Børsens kilde har Atea kæmpet for at overbevise aktionærer om, at Atea har ændret procedure."Topledelsen er lykkedes med at overbevise markedet om, at selskabet har taget de nødvendige tiltag til, at sagen om bestikkelse, uanset udfaldet, ikke kommer til at påvirke Atea nævneværdigt," forklarer Aksel Stenbakken til Børsen.Det matcher en kommentar fra Ateas administrerende direktør, Morten Felding, som Computerworld snakkede med tilbage i februar. Blandt andet har Atea indført ekstra træning af sine ansatte i, hvad man må og ikke må omkring offentligt ansatte.De næste sager i den store Bestikkelsessag afvikles i løbet af juni måned, og hovedsagen, den såkaldte Region Sjælland-sag, starter i oktober.