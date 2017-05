CBB får kritik for nye abonnementer: Går til kanten af nye roamingregler ved at tage 80 kroner ekstra for data

CBB går til kanten af EU's nye roamingregler, når selskabet med nye abonnementer tager 80 kroner mere om måneden for abonnement, der dækker brug uden for de danske grænser.

Det er på kanten af reglerne, når CBB med lanceringen med to nye abonnementer tager 80 kroner ekstra for at brugeren kan få mobilbrug i europæiske lande uden for Danmark med i købet.Det mener Forbrugerrådet Tænk, der ifølge IT Watch overvejer at melde CBB til Energistyrelsen for overtrædelse af de nye regler.Forbrugerrådet mener, at det ‘ i hvert fald' er på kant med reglerne, at CBB lancerer to ens abonnementer, hvor det ene med adgang til data i Europa er 80 kroner dyrere."Vi vil overveje at melde CBB's og lignende produkter til Energistyrelsen til den tid [15. juni, red]. Det er ikke acceptabelt, at CBB kommer med produkter, som har et stort ekstragebyr og nærmest ikke har anden forskel end mængden af data i EU," lyder det fra politisk konsulent, Ilyas Dogru, til sitet.EU fjerner fra 15. juni de gamle roamingafgifter, som mange teleselskaber har tjent styrtende på.De har gjort det muligt for mobilselskaberne at sende store regninger til udenlandske forbrugere, der har koblet sig på deres mobilnet.Fra 15. juni fjerner EU imidlertid teleselskabernes mulighed for at opkræve roaming-afgifter direkte fra forbrugerne. Istedet skal teleselskaberne afregne direkte med hinanden for forbruget, mens de ikke må sende regningen videre til forbrugerne.Det har fået mange teleselskaber til at slå alarm, da de frygter, at deres regning vil blive større end de beløb, som deres kunder betaler i abonnement.En hel stribe mobilselskaber har i denne forbindelse hæve priserne og sætte nye abonnementer i søen.CBB Mobil meddeler ifølge IT Watch, at selskabet ‘naturligvis' overholder lovgivningen.