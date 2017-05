Stor rapport slår fast: Så mange af dine arbejdsopgaver overtages nu af smarte it-løsninger

Dit arbejdsliv bliver totalt forandret med softwarerobotter, automatisering, machine learning og kunstig intelligens. Se her, hvor mange af dine arbejdsopgaver, it-løsningerne overtager - og hvad det kommer til at betyde for dig.

Det er ikke bare virksomheder og hele industrier, der over de kommende år vil blive totalt forandrede med nye teknologier inden for blandt andet automatisering og kunstig intelligens.Også dit personlige arbejdsliv vil forandre sig markant i takt med, at de nye teknologiske muligheder tages i brug.For de fleste af os melder sig derfor også spørgsmålet: Bliver mit job overtaget af maskinerne?Det korte svar er, at det afhænger af dit arbejdsområde, men samtidig er en væsentlig pointe i den diskussion også, at det generelt er bestemte arbejdsopgaver og aktiviteter, de nye it-løsninger vil overtage, snarere end konkrete stillinger.Det skriver McKinsey i i en ny rapport (PDF) med titlen"Mens få erhverv kan automatiseres fuldstændig, så vil 60 procent af alle erhverv have mindst 30 procents aktiviteter, der teknisk set kan automatiseres," skriver rådgivningsfirmaet blandt andet.McKinsey er i rapporten ikke i tvivl om, at der kommer til at ske store forandringer i de kommende år og årtier:"I horisonten kommer nu en ny bølge af muligheder relateret til robotics, machine learning og kunstig intelligens. Virksomheder, der udruller teknologier til automatisering, kan få markante gevinster og tage føringen i deres industrier."McKinsey har derfor også set nærmere på, hvad den nye bølge af teknologiske muligheder kommer til at betyde for beskæftigelsen.Her er fokus så på mængden af aktiviteter og arbejdsopgaver, der vil kunne automatiseres, snarere end på konkrete stillinger.Ifølge Mckinsey er det som udgangspunkt lettest at automatisere fysiske aktiviteter i meget forudsigelige og strukturerede miljøer, men også data-indsamling og data-behandling er aktiviteter, der let kan automatiseres.Den type aktiviteter ligger bag 51 procent af alle lønninger i USA, så det er ikke småting, vi her taler om.Samtidig har McKinsey vurderet situtionen i 46 forskellige lande, der samlet står for omkring 80 procent af den globale arbejdsstyrke."Når vi ser på tværs af alle typer kompetencer og løn-kategorier, er det tydeligt, at alle erhverv vil blive påvirket," skriver McKinsey i rapporten."Kun en lille del af alle erhverv, omkring fem procent, består 100 procent af aktiviteter, der kan automatiseres fuldstændig ved hjælp af teknologier, der er demonstreret i dag.""Men omkring 30 procent af aktiviteterne i 60 procent af alle erhverv kan automatiseres. Det betyder, at arbejdere vil komme til at arbejde sammen med maskiner, der udvikler sig hurtigt, hvilket vil kræve, at arbejdernes kompetencer også udvikles.""Denne hastige evolution i måden, vi arbejder på, vil påvirke alle fra svejsere til gartnere, realkreditmæglere - og administrerende direktører," skriver McKinsey.Rådgivningsfirmaet uddyber, hvorfor også topcheferne kommer til at mærke maskinernes næste indtog på arbejdsmarkedet:"Vi estimerer, at omkring 25 procent af de administrerende direktørers tid i dag bruges på aktiviteter, som maskiner kunne klare - som at analysere rapporter og data til at træffe beslutninger."McKinsey fremhæver i rapporten samtidig, at alle de nye teknologiske muligheder også vil føre til helt nye jobs, og at der ved tidligere tiders teknologiske landvindinger heller ikke er blevet masse-arbejdsløshed, men snarere mere vækst og velstand."Så selvom teknologier erstatter nogle jobs, skaber de nyt arbejde i industrier, som de fleste af os ikke engang kan forestille os, ligesom der bliver skabt nye måder at generere indkomst på og matche talenter med jobs på.""En tredjedel af de nye jobs, der er skabt i USA i de seneste 25 år, eksisterede ikke tidligere eller stort set ikke, på områder som it-udvikling, hardware-fremstilling, apps og it-systemer," skriver McKinsey og kommer med et konkret eksempel på, hvor der skabes nye jobs i øjeblikket."Den stadig større rolle for big data i økonomien og erhvervslivet vil skabe et signifikant behov for statistikere og data-analytikere; vi estimerer, at der vil mangle op til 250.000 data scientists i USA om et årti."