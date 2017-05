Derfor er rige pensionskasser ikke vilde med danske it-firmaer: "Vi har et ansvar for vores kunders opsparinger"

Danske venture-investeringer har historisk set være en skuffende forretning, lyder det fra to danske pensionskasser, der ikke er begejstrede for et nyt udspil fra IT-Branchen.

Venture-investeringer i danske it-iværksættere har historisk set været en dårlig forretning.Derfor får et helt nyt udspil fra brancheforeningen IT-Branchen en lunken modtagelse fra flere danske pensionskasser.I udspillet opfordrer IT-Branchen de danske pensionskasser til at skyde én procent af danskernes løbende pensionsindbetalinger ind i en fælles venturefond, der skal investere i danske it-virksomheder.I et debatindlæg skriver IT-Branchens direktør, Birgitte Hass, at pensionskasserne gennem tiden har været for tilbageholdende med at investere i danske tech-virksomheder.Dermed vurderer Birgitte Hass, at blot 0,1 procent af den værdiskabelse, der er skabt af de 50 største danske tech-virksomheder, er gået til danske pensionsselskaber.De danske pensionsopsparere kan således være gået glip af en betragtelig gevinst.Ifølge Henrik Nøhr Poulsen, der er direktør for aktier og alternative investeringer i PFA, tilhører venture-investeringer i tech-selskaber dog de mest risikofyldte investeringer i PFA's portefølje."Vi har et ansvar for vores kunders opsparinger, og derfor er der en grænse for, hvor stor en risikokapacitet, vi har til denne type investeringer," siger han til Computerworld.Derudover påpeger han, at de danske pensionskasser historisk har haft dårlige erfaringer med danske venture-investeringer."Det er et område, som jeg har kigget på - og investeret i - gennem de seneste 20 år, og hvis vi tager udgangspunkt i de resultater, der er skabt, så er det en pose blandede bolcher. Samlet set har danske venture-fonde ikke leveret tilfredsstillende resultater, og de har givet dårligere afkast end andre investeringer," siger Henrik Nøhr Poulsen.PFA har dog adskillige investeringer i amerikanske venturekapitalfonde, der med udgangspunkt i Silicon Valley investerer i amerikanske tech-virksomheder."Og her må jeg sige, at resultaterne i USA generelt er bedre end dem, vi har set i Danmark. Det betyder ikke, at vi afholder os fra at investere i Danmark, men vi er bare meget selektive med de danske investeringer," siger han.For at få succes med investeringer i venturekapitalfonde, kræver det ifølge Henrik Nøhr Poulsen dels at pensionskasserne er ekstremt selektive i forhold til, hvilke fonde de investerer i, og dels at de enkelte fonde er ekstremt selektive i forhold til, hvilke virksomheder de investerer i.Derfor er PFA ifølge Henrik Nøhr Poulsen heller ikke interesseret i, at skulle binde sig til at skyde så store midler i en fremtidig dansk venture-fond.Henrik Nøhr Poulsen påpeger dog, at PFA gennem de seneste år har skudt penge i danske venturefonde.Heriblandt den danske venturekapitalfond Seed Capital, der investerer i danske tech-startups.Og sammen med pensionskassen ATP investerede PFA sidste år desuden i kapitalfonden VIA Equity, der har fokus på danske tech-selskaber. De to pensionskasser skød hver især 500 millioner kroner i den danske kapitalfond.Den danske pensionskasse Sampension har heller ikke positive erfaringer med investeringer i danske venture-fonde."Vores historiske erfaringer har ikke været positive, og de første forsøg med at skabe danske venturefonde har været skuffende," siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension, til Computerworld.Gennem de seneste år har Sampension dog skudt penge i den danske venturekaptital-virksomhed SunStone Capital, der investerer i startups indenfor tech-branchen og medicinal-industrien."De investeringer vi har på bøgerne i dag, ser til gengæld meget lovende ud, og jeg er optimistisk på vegne at det danske venturemiljø i dag. Det er min opfattelse, at man har lært af tidligere tiders fejl og samtidig har haft held til at tiltrække venturefolk med international erfaring," siger han.Men Herik Olejasz Larsen understreger dog, at Sampension af hensyn til pensionskassens risikoprofil næppe kommer til at øge sin investeringer danske venture-fonde.IT-Branchen påpeger i sit forslag, at ved at investere pensionsmidler i små- og mellemstore danske it-virksomheder, kan pensionskasserne bidrage til at skabe danske arbejdspladser.Men ifølge Henrik Olejasz Larsen er den slags overvejelser irrelevante for Sampensions investeringer."Vores formål er at sikre vores medlemmer en høj og god pension, og det kommer foran alt andet. Og det bør vel ikke nødvendigvis være sådan, at en forholdsvis lavt lønnet kontorassistent fra Horsens skal subsidiere en forholdsvis højt lønnet it-udvikler i Nordsjælland.""Vi har ikke noget mod at investere i dansk venture, men det er på mange måder irrelevant for os om et selskab har sine aktiviteter i i Danmark eller i Sverige, Tyskland og Israel, eller hvor der ellers er gode venturemiljør. Vi synes tværtimod, at det er positivt, hvis vi kan få en geografiske spredning i vores investeringer," siger han.Henrik Olejasz Larsen oplyser dog, at Sampension i praksis har en overrepræsentation af danske investeringer som en naturlig konsekvens af at pensionskassen har en større indsigt og viden om dansk erhvervsliv.En næsten identisk melding kommer fra PFA, hvor Henrik Nøhr Poulsen også slår fast, at investeringer i det danske iværksætter-miljø først og fremmest afhænger af en afvejning af risikoen og det mulige afkast."Vi vil meget gerne være med til at investere i virksomheder, der skaber danske arbejdspladser, men det er helt afgørende, at det går hånd i hånd med, at vi får et fornuftigt afkast i forhold til den risiko som vi tager," siger han.