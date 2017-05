Morgen-briefing: Partnere afbryder partnerskab efter 25 år / Disruptionrådet tænker kun på arbejdsmarkedet / Aarhusianske Mobaro får 20 millioner kroner blot to år efter etablering

Partnere afbryder partnerskab efter 25 år. Disruptionrådet tænker kun på arbejdsmarkedet. Aarhusianske Mobaro får 20 millioner kroner blot to år efter etablering. TDC-topchef i bestyrelsen for OmniCar.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her har du det hurtige overblik over it-nyhederne tirsdag morgen.Ejerne af de to små Herlev-baserede it-selskaber CapMon og KonsensIT, Henrik Blaabjerg og Karsten Højer, har efter 25 års partnerskab valgt at gå hver til sit.Årsagen er ‘forskellige visioner for udviklingen' af de to selskaber, meddeler de,Konkret har overdrager Henrik Blaabjerg alle sine anparter til Karsten Højer, der bliver administrerende direktør fremover."Vi er kommet til et punkt, hvor vi ikke længere har de samme visioner for selskabernes fremtid og vækst. Derfor er denne løsning den bedste for selskaberne. At vi stadig har udmærkede relationer ses af det faktum, at Henrik Blaaberg forsætter som konsulent i CapMon," skriver de to ex-partnere.Det er bekymrende, at regeringens nye Disruptionrådet kun tænker på arbejdsmarkedet, skriver professor Nicolai Foss i et debatindlæg i Børsen "Det burde være fuldstændig centralt for et disruptionråd at tale skattepolitik, regulering, familievirksomheder og ejerskifte, konkurrecepolitik og meget andet. Det ser ikke ud til at interessere forfatterne til kommissoriet for Disruptionrådet . Det er faktisk bekymrende," skriver han.Han peger iøvrigt på, at Disruptionrådet efter hans mening er et såkaldt ‘oxymoron' - altså noget selvmodsigende - da disruption i sin essens ikke har noget at gøre med offentligt nedsatte råd.Den aarhusianske it-virksomhed Mobaro har blot to år på bagen, men får nu ikke desto mindre en kapitalindsprøjtning på 20 millioner kroner fra Vækstpartner Kapital, der har hovedsæde i Ry.Vækstpartner Kapital har i forvejen kun to investeringer, nemlig i TriVision og Evershelter.Ifølge Børsen skal pengene bruges på et ekspansionsforsøg i USA og Storbritannien, ligesom Mobaro vil forsøge at etablere sig i Tyskland.Selskabet udvikler og sælger software-løsninger til forlystelsesparker.Koncerndirektør i TDC, Jens Aaløse, tager plads i formandsstolen i it-selskabet Omnicars bestyrelseSelskabet står bag en it-løsning til bil-forhandlere, der kan effektivisere deres workflows ganske betragteligt.Jens Aaløse meddeler i en udsendt meddelelse, at han ikke er i tvivl om, at OmniCar vil blive et eksempel på den måde, hvorpå teknologi kan blive en game-changer i de forskellige brancher.