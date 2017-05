Alternativ til Intel: AMD's Ryzen-processorer på vej til bærbare computere

I løbet af 2017 vil vi endelig se AMD's nye Ryzen-processorer i bærbare computere, hvilket for alvor vil give forbrugerne et alternativ til Intel-styrede maskiner.

Annonce:



Annonce:

AMD har haft travlt i 2017 med sin lancering af Ryzen-processorerne, den første processor-familie længe, der for alvor har kunne udfordre Intel på både pris og ydeevne.Senest har AMD annonceret Threadripper, en vild 16-kernet processor til de absolut mest entusiastiske forbrugere og "prosumers," men i samme omgang annoncerede AMD også nye bærbar-orienterede processorer.AMD's mobile Ryzen-familie har fået kodenavnet "Raven Ridge", og vil reelt set være en APU, et udtryk AMD tidligere har benyttet og betyder, at både CPU'en og GPU'en er samlet i én chip.Ligesom resten af Ryzen-familien til de stationære computere vil Raven Ridge være bygget på AMD's Zen-arkitektur og vil være fire-kernet/8-threadet processorer, som AMD lover vil være at finde i alt fra tynde "ultrabooks" til kilotunge gamer-computere i løbet af 2017.Asus har allerede lokket med en video på sociale medier med en af selskabets store ROC-gamercomputere sammen med et Ryzen-logo. Den potentielle Ryzen-bærbar vil blive lanceret i forbindelse med Computex-messen i starten af juni.Intel har siddet stabilt på tronen for processorer til de traditionelle computere med godt 81 procent af markedet, men i første kvartal 2017 tog AMD for første gang (cirka 2 procentpoint) i ti år markedsandele fra Intel ifølge PassMark.Tilbage i 2006 var markedet mere ligeligt opdelt mellem Intel og AMD.AMD har med sin Ryzen-serie forsøgt at sparke til den lidt stagnerede situation, hvor Intel sidder på størstedelen af markedet med sine Core i-processorer.Du kan blandt andet læse vores anmeldelse af Ryzen-processorerne her: Test af AMD's nye Ryzen-processor: AMD er tilbage - og slår Intel