Danske Queue-it satser på udlandet: Åbner kontor i USA

Fra venstre ses Queue-it CCO Camilla Ley Valentin, CTO Martin Pronk, VP North America Phil Hanson, CEO Niels Henrik Sodemann.

Queue-it har god kundevækst på det nordamerikanske marked og åbner derfor nu kontor i USA.

Årsregnskab Queue-It ApS Mio. kroner 2015 2014 2013 Bruttofortjeneste 6,8 4,2 3,0 Resultat af primær drift 0,4 0,6 1,0 Resultat før skat 0,3 0,7 1,0 Resultat efter skat 0,2 0,5 0,8 Egenkapital 3,3 3,1 2,5 Antal ansatte 16 9 6 Læs mere om Queue-It ApS i Brancheguiden Kilde



Der er god vækst i køsystemer til websites, og det får nu danske Queue-it til at åbne sit første kontor i udlandet.Det bliver i USA, og det bunder ikke mindst i en god kundevækst på det nordamerikanske marked."Vores kundevækst i det nordamerikanske marked betyder at vi nu er klar til at etablere en fysisk tilstedeværelse i USA, hvor vi har besluttet at åbne kontor i Minneapolis, Minnesota," udtaler Queue-its administrerende direktør og medstifter, Niels Henrik Sodemann."Med et solidt kundegrundlag, som udgør en tredjedel af vores samlede forretning, er der nu betydelige fordele ved at placere medarbejdere i USA, bl.a. i forbindelse med den kvalitet i supporten, vi vil yde vores kunder, og i forhold til en endnu tættere dialog med vores nye kunder i det amerikanske marked."Herhjemme har mange danskere stiftet bekendtskab med Queue-it's løsninger via ikke mindst SKAT og i forbindelse med køb af bilitter til koncerter.I USA har Queue-its allerede kunder i form af brands som Sonos, Carnegie Hall og Microsoft.Det bliver Queue-its vice president of marketing, Phil Hanson, der skal stå i spidsen for den amerikanske afdeling."Rekrutteringsgrundlaget indenfor IT er meget attraktivt, omkostningerne er rimelige, og der er en interessant koncentration af de store retail-virksomheder, som vi primært henvender os til i det amerikanske marked, i nærområdet," udtaler han i en pressemeddelelse."Og så er jeg selv fra Minneapolis, hvilket betyder at jeg har et omfattende professionelt og personligt netværk at tage udgangspunkt i, når vi skal skabe forretning."Kontoret i USA åbner allerede i næste måned. Queue-it har fortsat hovedkontor i Danmark, hvor der i dag er 70 ansatte.