Havde du købt for 700 kroner Bitcoins i 2010, ville du i dag have 482 millioner kroner

Krypto-valutaen Bitcoins er steget til sit højeste nogensinde, og havde du købt ind på det helt rigtige tidspunkt, havde du kunne gå på en tidlig pension.

Screenshot: CoinDesk

Markedet for Bitcoins, den anonyme og virtuelle valuta, er vokset voldsomt de seneste par år.Mandag eftermiddag steg kursen til en ny rekord på over 2.000 dollar, 13.250 kroner, per bitcoin.Og den er kun steget efterfølgende.Det skriver blandt andet TechCrunch , der henviser til data fra Coindesk.Værdien for den samlede mængde Bitcoins rammer 218 milliarder kroner.Bitcoins brød 1.000 dollar-mærket tilbage i 2013, men faldt hurtigt derefter på grund af blandt andet et "børskrak" hos den daværende mest benyttede Bitcoinhandel, Mount Gox.Her i løbet af 2016 og 2017 har Bitcoin-markedet igen taget fart, og Bitcoin-værdien bliver ved med at vokse.Der gik dog flere år, siden begyndelsen tilbage i 2010, før Bitcoins slog igennem.Fra midt 2010 til starten af 2013 steg værdien per bitcoin fra 0.03 dollars (20 ører) til 32 dollars (215 kroner), og i dag er værdien på 2.100 dollars (13.760 kroner).Købte du for 100 dollars Bitcoins tilbage i maj 2010, da værdien var omkring sit laveste (0,003 dollars), ville de i dag være over 72,9 millioner dollars værd - knap 482 millioner kroner.En af journalisterne på redaktionen kunne se i sin Bitcoin-tegnebog, at han betalte med Bitcoins for en pizza i 2015 til en pris i bitcoins, der i dag svarer til 1.200 kroner.Bitcoins og andre krypto-valutaer blev længe anset som en lyssky form for valuta, der blev brugt af kriminelle, da Bitcoins er tæt på umulige at spore.I Japan har man dog på et nationalt niveau accepteret Bitcoins som en anerkendt valuta, hvilket har skudt antallet af transaktioner i vejret.Det ændrer dog ikke ved, at Bitcoins stadig er it-kriminelles foretrukne valuta i forbindelse med blandt andet ransomware. I forbindelse med de seneste WannaCry-angreb krævede bagmændende bitcoins svarende til 100 dollars for at dekryptere brugerenes data.Bitcoins er langt fra den eneste krypto-valuta på markedet. Ripple og Ethereum er to andre krypto-valutaer, som er ved at vinde markeder, og så skal vi ikke glemme joke-valutaen Doge-coins, der bygger på en internetjoke, men som du i princippet kan betale med, hvis du kan finde en butik, der tager Doge-coins.