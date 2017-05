HP lancerer nye Surface- og Macbook-alternativer med frisk hardware

Den nye Spectre x2. Foto: HP

Verdens største producent af computere, HP, har lanceret en håndfuld nye computere.

Annonce:



Annonce:

Foto: HP

Envy 13. Foto: HP

HP har opdateret en række af sine mest populære computere med ny indmad fra Intel.Det gælder blandt andet for selskabets populære Spectre x2-tablet, der er en direkte og meget tydelig Microsoft Surface-konkurrent med dertilhørende tastatur-cover og indbygget kickstand.Spectre x2 kommer med en opdateret Core i7-processor i Intels seneste Kaby Lake-familie. Den tidligere version af Spectre x2 havde en svagere Core M-processor.Det betyder en kraftigere tablet-computer, der dog også uundgåeligt vil blive varmere og have en lavere batterilevetid.HP estimerer otte timers oppetid mod den tidligere versions 10 timer.Skærmopløsningen stiger til 3.000 x 2.000 pixels fra 1.920 x 1.080 pixels, ligesom Spectre x2 vil få mere lagerplads og tablettens USB A-porte bliver skiftet ud med de mindre USB C-porte.Prisen ender på 11.898 kroner, og den kommer til salg fra midt i juni i Danmark.Det gør Spectre x2 til et bedre valg end en Surface Pro 4, men det forventes dog, at Microsoft fremviser nye Surface-produkter i aften ved et Surface-event i Shanghai.De andre store HP-nyheder går på blandt andet en opdateret Envy 13 og HP's premium-hybridcomputer, Envy x360 15.HP Envy 13 er en computer i metal-chassis, der umiddelbart ligner en Windows-version af Apples Macbook Air med samme kile-formede design.Computeren har en 13,3 tommer skærm med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels, hvor der på denne opdaterede version er blevet skåret i de sorte kanter omkring skærmen, 128 GB SSD (mindre end sidste års model), 8 GB RAM og op til 14 timers batterilevetid.Den nye model har ingen HDMI-port men i stedet en USB C-port til skærme med DisplayPort.Envy 13 kommer til salg i Danmark fra midt i juni og vil få en startpris på 6.690 kroner. Det er billigere end prisen for en Surface Laptop, der også bliver sat til salg i midten af juni.Også HP's Envy x360 15 er blevet opdateret med endnu smallere kanter omkring skærmen, hvilket gør computeren en smule mindre.