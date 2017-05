Apple og Nokia stopper årelang strid: Slutter fred om patentkrænkelser

En strid omkring patenter mellem Apple og Nokia slutter med en fælles aftale.

En årelang strid mellem Nokia og Apple om patentrettigheder og krænkelser er nu forbi.Siden 2009 har Apple og Nokia kæmpet om patentkrænkelser, hvor først Nokia mente, at Apple brød Nokias patenter, hvorefter Apple sagsøgte Nokia for brud på Apples patenter.Den krig fortsatte igennem flere år, hvor Nokia senest i 2016 sagsøgte Apple for flere patentkrænkelser på 32 af finnernes patenter.Men nu er patentkrigen overstået mellem de to selskaber. Det skriver Apple og Nokia i en fælles pressemeddelse.Enigheden betyder, at Nokia nu supplerer Apple med netværksservices, mens Apple igen i sine butikker skal sælge Nokias sundheds-enheder, Withing-smartwatches.I 2016 stoppede Apple salget af urene dagen efter, at Nokia sagsøgte Apple for patentbrud.De yderligere finansielle detaljer er fortrolige, men Nokia skriver i meddelelsen, at det finske netværkselskab modtager en engangsbetaling fra Apple samt yderligere licensering fra Apple, som vil være at se i de kommende kvartalsregnskaber fra Nokia.Ligeledes skriver begge selskaber, at de sammen vil udforske muligheden for samarbejde på "digitale sundhedsinitiativer." Både Apple og Nokia udvikler som bekendt wearables med diverse sundhedssensorer.Apple kæmper lignende patentsager med blandt andet Samsung, der først førte til en milliard-erstatning til Apple, men som sidenhen blev annulleret.