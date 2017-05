560 millioner hackede login-oplysninger lækket i offentlig database

Hackerangreb på blandt andet LinkedIn og Dropbox har betydet, at millioner af kunder har fået stjålet oplysninger. Nu har en ukendt person indsamlet og offentliggjort dem i en database.

Annonce:



Annonce:

560 millioner stjålne login-oplysninger til populære internettjenester er blevet samlet og offentliggjort på internettet i en ny database.Databasen tæller blandt andet brugernavne og kodeord til et stort antal LinkedIn-konti, der sandsynligvis stammer fra et stort angreb på det sociale medie tilbage i 2012.Samme år blev også fildelingstjenesten Dropbox hacket, og den nye database indeholder da også komplette login-oplysninger til et stort antal konti netop der.Det er den australske sikkerhedsekspert Troy Hunt, der gør opmærksom på den frit tilgængelige Mongo-database, der også indeholder brugeroplysninger fra blandt andet Tumblr, Last.fm og Adobe.Troy Hunt er kendt for at drive hjemmesiden, hvor man kan indtaste sin email eller sit brugernavn til en given tjeneste og se, om man er blevet hacket.Hun har netop opdateret hjemmesiden til også at indeholde oplysningerne fra den nye database, og han opfordrer alle til at tjekke, om de er blevet ramt.Du kan finde Have I Been Pwned her