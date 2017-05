Her er Microsofts nye Surface Pro: Microsoft lover vild batteritid

Microsoft har netop afsløret sin nye Surface Pro med ny processor og et mere støjfrit design. Samtidig er batteritiden langt bedre end på tidligere modeller.

Specifikationer Display 12.3-inch, 2736 x 1824 (267 PPI), Aspect Ratio: 3:2

Software Windows 10

Processor Seventh Gen Intel Core m3 7Y30, Core i5-7300U, Intel Core i7-7660U

Lagerplads 128GB, 256GB eller 512GB Solid State Drive (SSD)

Hukommelse 4GB, 8GB or 16GB RAM

GPU Core m3 og Core i5: Intel HD graphics 620, Core i7: Intel Iris Plus Graphics 640

Højttalere Dolby Audio Premium

Ports 1 full-size USB 3, Mini DisplayPort, Headset jack, Surface Connect, microSDXC card reader

Network Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compatible

Batterilevetid 13.5 hours of use

Microsoft har netop annonceret en ny Surface-tablet, der ganske enkelt bare hedder Surface Pro.Som navnet antyder, er det en ny tablet i Surface Pro-serien, men slut er det med versionsnummeret. Den nye tablet ligner til forveksling sin forgænger, Surface Pro 4, og har den samme 12,3 tommer store skærm med samme høje opløsning.Der er tale om en evolution og ikke en revolution, og ifølge The Verge , der har snakket med Microsofts Surface-ansvarlige, Panos Panay, er der 800 nye dele inde i computeren i forhold til tidligere modeller.Den største forskel er computerens nye processor, der er af Intels 7. generation, Kaby Lake, som enten fåes i strømsvage - og dermed også batteribesparende og mere stille - m3 eller i5-versioner eller en mere kraftig, men også dyrere i7-version med køleblæser.Microsoft mener selv, at den nye Surface Pro kan holde på batteriet i op til 13,5 timer, hvilket er en markant forbedring i forhold til sidste års model, hvis Microsofts påstand holder stik.Hængselssystemet i Surface Pros kickstand er også blevet forbedret, så den nu er mere stabil, og så den også kan lægges næsten helt ned.Microsofts Surface Dial-fjernbetjening vil også fungere på Surface Pro, ligesom Surface Pro får en ny stylus, der er endnu mere trykfølsom end tidligere.I samme omgang lancerede Microsoft også et nyt Surface Type cover, der fungerer som tastatur til Surface Pro. Den største forskel er farver og stoffet, der nu er den samme type Alcantara-stof, som du finder på Surface Laptop.Det sælges dog stadig seperat og er ligesom tidligere en ekstra udgift, hvis du overvejer den nye Surface Pro.Surface Pro har desuden ingen USB C-porte - Microsoft mener ikke, at USB C er klar endnu - og der kommer desuden en version med indbygget LTE, der understøtter microSIM og eSIM.Surface Pro kommer til salg i Danmark d. 15 juni med en startpris på 7.299 kroner.