Citrix-Boss efter halvandet år med massefyringer, opkøbsrygter og Microsoft-flirteri: "Vi er tilbage"

Reportage: Amerikansake Citrix gennemgår i disse år en voldsom omstilling. Efter massefyringer, opkøbsrygter og et nyt partnerskab med Microsoft er selskabet tilbage i topform. Sådan lød beskeden fra topchef Kirill Tatarinov, da han gik på scenen til Citrix årlige Synergy-konference i Orlando.

"Arbejde er ikke længere et sted. Det er en aktivittet. De digitalt indfødte forventer, at arbejdspladsen følger med dem uanset, hvor de befinder sig," Kirill Tatarinov, topchef i Citrix

Den storladne popmelodi bragede ud i den enorme sal i et af Orlandos konferencepaladser, få minutter inden Citrix-topchef Kirill Tatarinov gik på scenen.Store armbevægelser i bedste amerikanske stil prægede så absolut åbningen på Citrix årlige Synergy-konference i Orlando.Der blev ikke sparet på flotte slides og blærerøvstiltag, som da direktøren fik en sludder på en videoforbindelse fra Monaco med lederen for Citrix samarbejde med Red Bull's Formel 1-hold, der skal køre ræs fyrstedømmmet søndag.Verden udvikler sig i øjeblikket med en utrolig hastighed.På de enorme skærme, der hver især ville få lærredet i Imperial til at ligne en hjemmebiograf, præsenterede topchefen i løbet af sit knap halvanden time lange oplæg da også tal og grafer, der alle peger på, at Citrix har en lys fremtid foran sig.Indenfor de næste 10 år vil tre milliarder flere mennesker på kloden blive koblet på internettet, og den fremadstormende generation af digitalt indøfte borgere kræver mobilitet og et arbejdsliv, der flyder sammen med fritidslivet."Arbejde er ikke længere et sted. Det er en aktivitet. De digitalt indfødte forventer, at arbejdspladsen følger med dem uanset, hvor de befinder sig," lød det fra Tatarinov.Dermed er grundlaget på plads for et endnu større marked for de mobile løsninger Citrix udvikler, der gør det muligt at tilgå systemerne på arbejdspladsen fra alle afkroge af verden.Der er i Citrix' verden ingen tvivl om, hvad der er nøglen til fremtidens udvikling. Cloud er og bliver den vigtigste faktor fastslog topchefen."Af alle de opfindelser, der er kommet de seneste 10-15 år, er cloud den vigtigste," slog han fast.Den giver i følge Kirill Tatarinov mulighed for hurtigere omstillingsmuligheder og har ændret hele måden, vi arbejder sammen på.Derfor spiller det også en central rolle i Citrix strategi. Men når alt ligger tilgængeligt oppe i skyen, er der også flere farer på færde.Derfor er en anden af nøglerne den hybride cloudløsning, der gør det muligt at have bedre styr på, hvor data befinder sig. Der er altså andet end blå himmel bag skyerne.Selvom Citrix-konferencen afholdes i solskinsstaten Florida var der også mindre behagelige emner i direktørens tale.Temperaturen i konferencecentret, der er som i et slagtehus, blev ikke just varmere, da Kirill Tatarinov talte om fremtidens udfordringer, når det kommer til sikkerhed."Verden er under et alvorligt angreb," lød det fra Tatarinov, der videregav en anekdote fra en samtale, han har haft."Tænk over det. Tredje verdenskrig er over os. Det sker lige nu. Det er en cyberkrig, og vi ser ikke vores fjende," videregav han med budskabet om den store fare ved, at vi ikke ser fjenden for os.Derfor var budskabet også klart. Forsvarsværkerne skal hæves til nye højder for alle. Også for fremtidens Citrix."Vi skal til at øge vores forsvar og tænke på det hele tiden, fordi vi er under angreb hele tiden," slog han fast.Det var dog ikke nok til at rokke ved grundindstillingen hos topchefen med halvandet år under bæltet som Citrix-chef.Efter det han selv kalder et godt år, var konklussionen klar, da han forlod scenen lod han en sidste bemærkning falde."Vi er tilbage."