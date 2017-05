Er Citrix ved at blive købt af Microsoft? Efter flere års rygter glider ledelsen glat af på det brandvarme spørgsmål

Reportage, Orlando: Rygterne fyger om ørene på Citrix-toppen. De seneste år har flere gættet på, at selskabet er på vej til at blive opkøbt af mægtige Microsoft. Ledelsen nægter dog at kommentere på situationen.

Topchef Kirill Tatarinov og markedsdirektør Tim Minahan. Foto: Steffen Villadsen

Mark Templeton for knap halvandet år siden, noterede mange sig, at han netop kom fra Microsoft.

Er en af verdens absolutte it-giganter ved at opkøbe Citrix?Det har utallige spåmænd, analytikere og journalister spurgt om de seneste år.Meget kunne pege i den retning, men det afgørende bevis mangler i sagen.Citrix-bosserne i form af topchef Kirill Tatarinov og markedsdirektør Tim Minahan nægtede at kommentere på rygterne, da de stillede op til en lukket session med pressen efter gårdsdagens åbningsceremoni ved årets Synergy-konference i Orlando."Hør, vi læser allesammen aviser, og vi hører allesammen rygter. Det er ikke første gang, at der har været rygter om det her i branchen. Vi kommenterer ikke på det. Vi fokuserer på at drive forretningen," lød det fra topchefen, der med et smil afværgede spørgsmålet fra en sydafrikansk journalist."Men tak fordi du spørger."Rygterne om, at amerikanske Citrix er til salg virker nærmest umulige at komme til livs.Det senere år har det flere gange været oppe at vende, og flere tiltag bidrager til spekulationerne.En af de første gnister til at antænde spekulationernes bål kom med valget af Kirill Tatarinov som topchef.Da han blev udpeget som afløser forDisse rygter om en indsatsstyrke fra Microsoft er da heller ikke blevet mindre af, at også produktchef hos Citrix PJ Hough har taget samme tur fra Microsoft.Det er dog ikke kun persongalleriet, der bidrager til spekulationer om et muligt amerikansk ægteskab.På sidste års Synergy-konference annoncerede ledelsen hos Citrix et nyt og tæt partnerskab med netop Microsoft med udgangspunkt i blandt andet Microsofts Azure-løsning.På førstedagen af årets konference er der heller ikke blevet sparet på de pæne ord mellem de to selskaber.Ad flere omgange har topchef Kirill Tatarinov fortalt om de fantastiske resultater, man har opnået i løbet af partnerskabets første år.Under dagens andet store oplæg inviterede netop PJ Hough også Microsoft-spidsen Brad Anderson på scenen for i fællesskab at berette om fordele ved samarbejdet og om, hvor fantastisk Citrix' produkter kommer til at køre i det nyannnoncerede Microsoft 10 S.

"Det føles som fremskridt for mere end et år. Jeg glæder mig til at vores samarbejde fortsætter endnu et år," lød det fra PJ Hough.



Det er svært at komme nærmere et svar, om der er et opkøb på vej, men at forholdet mellem de to store selskaber er mere end almindeligt godt, er der ingen tvivl om.



