Microsofts vilde - og hammerdyre - Surface Studio kommer til Danmark

Surface Studio, Microsoft avancerede all-in-one-computer målrettet kreative sjæle, kommer til Danmark 25. juni sammen med resten af Microsofts Surface-ensemble.Det kom frem ved gårsdagens Surface-event i Shanghai, hvor Microsoft også annoncerede en opdateret og mere kraftfuld Surface Pro-tablet.Surface Studio-computerens største trækplaster er dens 28 tommer "4,5K"-skærm, der via computerens hængsler kan lægges næsten helt ned, så skærmens trykfølsomme overflade kan bruges som en kæmpe tegneflade sammen med en Surface Stylus.Du kan også tilkøbe en Surface Dial, en lille pucklignende boks, som får specifikke funktioner alt efter hvilken app, der er aktiv på skærmen. Du kan se eksempler på Dials brug i videoen herunder.Selve computeren sidder nede i skærmens fod og byder på en Intel i5/i7-processor samt 8, 16 eller 32GB RAM samt et Nvidia-grafikkort (enten GTX 965M eller 980M).Prisen for Surface Studio er lige så ekstravagant som selve computeren. Surface Studio kan forudbestilles nu og får en startpris på 27.099 kroner.Fra den 15 juni vil det være muligt at købe alle Microsofts Surface-computere i Danmark. Det indebærer Surface Book, Surface Laptop, Surface Pro og Surface Studio.Surface Studio er den af Microsofts Surface-maskiner, der får det mindste marked.Det er klart computerens unikke tegne-funktion og pixeltunge skærm, der er det største trækplastre, da både processor og grafikkort ikke er den nyeste hardware, der er på markedet.HP og Dell har i år også lanceret nye All-in-One-computere med fokus på et gennemført design, som også vil gøre sig godt på et fint skrivebord.